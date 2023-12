Visa de estudiante: dónde es más fácil para los colombianos conseguirla, en Estados Unidos o Canadá

Para los estudiantes colombianos qué es más fácil, conseguir la visa de Estados Unidos o la de Canadá - crédito Lars Hagberg/Reuters

En el año 2022, más de 27.000 colombianos lograron obtener una visa para ingresar a Canadá, lo que refleja un sistema migratorio canadiense que podría ser considerado más accesible en comparación con el de Estados Unidos.

La Embajadora de Canadá en Colombia, Marianick Tremblay, indicó que, además de las visas, se otorgaron a colombianos más de diez mil permisos de estudio y cerca de siete mil de trabajo temporal.

En contraste, acceder a una visa estudiantil estadounidense incluye requisitos adicionales como la presentación de certificados que avalen el nivel de inglés a través de exámenes como el Ielts o Toefl, así como pruebas de estudio previas.

En Canadá no se tiene como requisito hacer entrevistas para aplicar a cualquiera de las visas. “Esta decisión se basa completamente en la información enviada online por el aspirante. En cuanto al tiempo promedio de respuesta de Canadá para las aplicaciones de estudio es de 4 meses, aunque en este momento está tardando un poco menos”, le indicó a Infobae la consultora de Inmigración Regulada en Canadá y miembro activo del College of Immigration and Citizenship Consultants de Canada, Claudia Palacios.

En cuanto a los Estados Unidos, el proceso es más riguroso, principalmente debido a preocupaciones por la migración ilegal, donde los solicitantes deben demostrar en la entrevista consular intenciones claras de regresar a su país de origen tras finalizar sus estudios.

Además, la consultora informó que: “Viajar con la familia no representa ventajas, tampoco desventajas. La aprobación del permiso depende de los vínculos que pueda demostrar el solicitante con su país de origen y de cual sea el propósito del viaje, es decir, la razón que tenga la persona para haber seleccionado el programa de estudio al que se registro. Es muy frecuente encontrar decisiones de oficiales que niegan los permisos justamente porque viaja toda la familia. Pero aun siendo así, mi recomendación es que hagan el proceso como grupo familiar, ya que si viene uno solo, el tiempo de separación puede ser largo”.

Y agregó que: “Toronto no ofrece ningún incentivo, de hecho lo que se está buscando es descentralizar la inmigración, de allí es que han salido los programas rurales y provinciales (tenemos casi 70 categorías distintas) para aplicaciones de residencia permanente”.

Así mismo, añadió que: “Ontario tiene cinco comunidades que ofrecen incentivos para residencia (Timmins, Sudbury, Thunder Bay, Sault. St. Marie y North Bay) y la provincia como tal tiene también algunos programas, pero Toronto como tal no los tiene. De hecho, para el programa de nominación de la provincia, el estudiar o trabajar en Toronto resta puntos”.

Así mismo, la traducción oficial de la documentación en una notaría es un requisito importante para candidatos con títulos profesionales. El costo inicial para la tramitación de la visa a Canadá es de 150 dólares canadienses (aproximadamente 113 USD), mientras que la renovación puede ascender a 350 dólares canadienses (aproximadamente 263 USD).

En cuanto a la visa F1 de EE. UU., los aspirantes deben poseer un pasaporte vigente y el certificado de estudiante visitante I-901 (Student and Exchange Visitor Program). Esta documentación es esencial para iniciar el trámite de solicitud y evidenciar la aceptación en un programa de estudios en dicho país.

“Para solicitar el permiso de estudio en Canadá no es necesario demostrar dominio de inglés o francés. De hecho muchos de los estudiantes que llegan a Canadá vienen a estudiar Idiomas. Los que vienen a estudiar un programa que confiere título deben demostrarle a la institución académica que dominan el idioma, pero no a Inmigración”, explicó Palacios.

Y agregó que: “Solo quienes quieren aplicar a través del Student Direct Stream -SDS (sistema expedito de procesamiento de permisos de estudio) deben demostrar dominio de idioma. De paso te comento que para Colombia el SDS no funciona muy bien, el tiempo de proceso es más o menos el mismo que a traves del proceso regular”.

Y concluyó diciendo que: “Muy pocas instituciones académicas canadienses ofrecen becas para estudiantes internacionales y cuando lo hacen son para programas de Maestría y PhD’s o algunas instituciones privadas que no ofrecen los beneficios de trabajo después de graduarse ni permiso de trabajo a los acompañantes”.

Las instituciones de educación superior en Canadá son reconocidas a nivel internacional y presentan programas de becas que, en algunos casos, cubren la totalidad de los gastos de estudio y permiten a los estudiantes trabajar mientras cursan sus programas académicos.

Las universidades canadienses ofrecen una amplia gama de oportunidades para aquellos interesados en realizar estudios de pregrado y posgrado.

Los programas de becas integrales representan un atractivo considerable, al no solamente financiar la educación sino además facilitar el permiso de trabajo en el país. Esto posibilita a los estudiantes manejar su sustento económico durante la duración de su estancia académica.

La opción de estudiar en Canadá es valorada no solo por la excelencia académica sino también por la experiencia cultural y el potencial de desarrollo profesional después de haberse graduado de la universidad.

Canadá se perfila como un destino educativo deseable gracias a su estabilidad económica, cultural, política y social. Estos factores contribuyen a que estudiantes internacionales, incluidos los colombianos, opten por este país a pesar de sus bajas temperaturas y clima considerablemente más frío en comparación con Colombia.

La calidad de vida y las políticas de inclusión son otros elementos que suman al interés de los estudiantes por elegir Canadá como su destino de estudios.

Los ciudadanos colombianos que desean estudiar en Estados Unidos ahora enfrentan un proceso más riguroso para obtener la visa estudiantil. Las autoridades consulares de EE.UU. exigen la presentación de certificados que demuestren el nivel de inglés de los solicitantes, como los resultados de Ielts, Toefl u otros exámenes internacionales, además de los certificados académicos, incluyendo el título de bachiller.

La rigurosidad del proceso busca garantizar el carácter temporal de la estancia y residencia estudiantil y se ha intensificado como consecuencia de la creciente migración ilegal hacia el país norteamericano.

En la entrevista consular, se ponen a prueba la sinceridad y los motivos de los solicitantes, con el fin de verificar que la intención de su viaje es puramente académica y que tienen razones suficientes para regresar a Colombia tras completar sus estudios. Las entrevistas son llevadas a cabo por personal cualificado que tiene la capacidad de detectar inconsistencias o falsedades en las respuestas y detalles proporcionados por los aspirantes.

Este escrutinio tiene como propósito primordial asegurar que los estudiantes tienen un plan de retorno efectivo y que su interés principal es la formación educativa en los Estados Unidos.

La documentación requerida y el procedimiento de evaluación de la solicitud de la visa estudiantil son pasos críticos en el camino de aquellos colombianos que buscan enriquecer su formación en universidades estadounidenses. Para los interesados en dicho proceso, es recomendable prepararse adecuadamente para la entrevista y asegurarse reunir toda la documentación exigida, lo cual incluye pruebas de lazos económicos, familiares y sociales que los motivarían a volver a su país de origen una vez culminen su formación en el extranjero.