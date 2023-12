Sebastián Yatra y Aitana pasaron la página: fueron vistos con las que serían sus nuevas parejas

Sebastián Yatra y Aitana se estarían dando nuevas oportunidades en el amor con viejos conocidos - crédito G3/The Grosby Group

Cuando dos celebridades comienzan a salir es solo cuestión de tiempo para que miles de reflectores se pongan sobre ellos. No fue diferente para Sebastián Yatra y Aitana, quienes compartieron como coaches de La voz, en España, y terminaron envueltos en una relación amorosa a mediados de 2022. Sin embargo, todo llegó a su final.

“Los dos estamos solteros”, aseguró la cantante española a finales de noviembre de 2023, confirmando así el final oficial de su relación. Sin embargo, también añadió en entrevista con Europa Press que “yo lloro mucho. Literalmente, en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo. Sebastián (Yatra) siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo, y lo va a seguir siendo, y eso es lo que yo os voy a decir, y no voy a decir nada más”, dijo como explicación de por qué se siguen viendo a pesar de haber terminado su relación.

Lo cierto es que la prensa de su país comenzó a especular sobre quien sería el reemplazo del cantante antioqueño, luego de verla muy bien acompañada para pasar la “tusa”. De acuerdo con la revista Diez Minutos, la cantante fue captada con el surfista Artiz Arabnuru.

Aitana lloró en su concierto en Bogotá al recordar a Yatra, su "mejor amigo" - crédito Europa Press

“Aitana se ha refugiado en sus amigos, como en el surfero Aritz Aranburu, como podrás ver en el número de papel de Diez Minutos. Las imágenes que podrás ver en nuestra revista fueron tomadas en Bilbao, donde vive el deportista, unos quince días antes de que Yatra confirmara la ruptura. Por eso, se explica que en las imágenes que muestra la revista se vea a una Aitana bastante cabizbaja y seria”, aseguró el medio.

Asimismo, el portal web del informativo explica que el deportista y la intérprete se conocieron hace varios años, cuando ella era compañera sentimental de Miguel Bernardeau, quien es un gran amigo del que sería el nuevo interés amoroso de la misma.

Por otra parte, hay quienes la vinculan con el rey actual del tenis mundial, Carlos Alcaraz “y con cincuenta más. Bueno, supongo que viene la época en la que me conseguís un novio cada día”, comentó entre risas la vocalista.

Mientras tanto, al antioqueño lo asocian desde España con la exparticipante de La isla de las tentaciones, la modelo Claudia Martínez. No obstante, es en Argentina donde surgen rumores con más fundamentos y que resultan realmente sorpresivos para quienes le siguen.

En Socios del Espectáculo, show que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece, se comenzó a hablar de la expareja. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, comenzó diciendo la panelista al aire del ciclo televisivo y sumó: “No había ningún rumor de esta separación, y cuando le preguntan, en los premios en Los Ángeles, él dice: estamos separados”, comenzaron a indicar.

El amor entre Yatra y Tini podría volver - crédito redes sociales

Lo que dejó a varios anonadados fue cuando los presentadores aseguraron que la comunicación volvió.

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, agregaron en el set.

Finalmente, concluyeron que hay cosas por resolver entre ambos. “Tini con De Paul nada. Ella se quedó muy enamorada de Yatra, ellos se separaron en la pandemia. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casamiento, fueron juntos a lo de Susana Giménez. Cosas que nunca habló con Rodrigo De Paul, es un paso que Tini nunca quiso dar con él”, se pronunció en el formato de variedades de la TV argentina.