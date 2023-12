Más de 300 policías de tránsito en Bogotá llevarán cámaras corporales: cómo funcionan y para qué servirán

Secretaría de Movilidad entregó 390 cámaras corporales ‘Bodycam’ a los agentes de Tránsito del Distrito - crédito @SectorMovilidad / X

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, la Policía Nacional, el secretario de Salud, Alejandro Gómez y la Alcaldía Mayor, se unieron el miércoles 6 de diciembre para presentar el Plan Integral de Seguridad Vial para el Distrito en vísperas de la temporada navideña del 2023.

Durante el evento, la secretaría de Movilidad presentó 390 cámaras corporales o bodycams, que les entregaron a los integrantes Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, con las cuales se grabarán los procedimientos adelantados por los uniformados, con el objetivo de generar confianza y transparencia en las actividades que realicen en vía estos funcionarios públicos.

“Le cumplimos a Bogotá con un regalo más, un regalo para la transparencia, la gestión y el control de la movilidad en la ciudad: la entrega de estas bodycams. Este es un paso más para el control, que debe ser transparente y construir confianza”, mencionó Nadya Rangel, delegada de la Alcaldía.

Alcaldesa Claudia López celebra la entrega de 390 Bodycam al Cuerpo de Agentes de Bogotá para la temporada navideña - crédito @ClaudiaLopez / X

Estos dispositivos electrónicos costaron alrededor de $5.000 millones, e incluyen: cámaras corporales, estaciones de carga, licencia del software para la gestión de los equipos y la información captada en vía, además de servicios como canales de comunicaciones, data center y soporte técnico.

Estas bodycam, se entregarán encendidas al inicio de turno de cada agente de tránsito, y el apagado estará bloqueado, lo cual garantizará que todos los procedimientos realizados queden grabados.

Secretaria Deyanira Ávila celebra la entrega de 390 Bodycam al Cuerpo de Agentes de Bogotá para la temporada navideña - crédito @Deyaniravilam / X

Plan integral de Seguridad Vial

La Secretaría implementará para el 2023 un plan especial de gestión en vía para la temporada de fin de año, para este se contará con 1.376 personas en vía, 750 unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, 430 unidades del Cuerpo de Agentes Civiles y 196 unidades del Grupo Guía.

La secretaria de Tránsito mencionó que este se reforzará con operativos de control del espacio público, para evitar accidentes de tránsito relacionados a exceso de velocidad o embriaguez, “invitamos a las personas a optimizar el uso del vehículo particular y hacer uso de medios de transporte sostenible como la bicicleta, el sistema TransMilenio o el SITP (...)”.

Con la medida se espera garantizar que los conductores cumplan las normas de tránsito y eviten los siniestros viales. También se realizarán acciones de control en vía sancionatorias y persuasivas, articuladas con las cámaras de fotodetección, para captar a los conductores que circulan a una velocidad superior a la permitida en la ciudad.

A todo esto se suma la implementación de más de setenta puestos de control por embriaguez y velocidad, control al transporte ilegal, entre otros, en los tramos viales más críticos en siniestralidad vial.

“La medida del pico y placa no se levantará en diciembre, y en los puentes festivos habrá pico y placa regional. También tendremos un control exhaustivo sobre la seguridad vial. Es importante adoptar estas medidas para salvaguardar nuestra vida, pues en los últimos años se registraron 43 fatalidades en diciembre en promedio”, indicó la secretaria de Movilidad.

Temporada navideña y la manipulación de la pólvora

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023 se registraron 98 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica en Bogotá; 72 eran adultos y 26 niñas, niños y adolescentes - crédito Jesús Avilés / Infobae

“Desde la secretaría de Salud estamos trabajando para prevenir accidentes e intoxicaciones. Por eso les recordamos que no deben consumir licor y manejar, estas bebidas se deben conseguir en sitios de confianza, y no se puede comprar pólvora. Ninguna pólvora es inocua, toda es peligrosa y la única forma de prevenir lesiones es no usarla”, mencionó el secretario Alejandro Gómez.

El dirigente de la Secretaría entregó un balance que reflejó que entre diciembre de 2022 y enero de 2023 se registraron 98 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica en Bogotá; 72 eran adultos y 26 niñas, niños y adolescentes.

Por lo que vienen adelantando actividades pedagógicas y de prevención en los diferentes territorios de Bogotá. El secretario entregó recomendaciones frente a la pólvora:

En Bogotá está totalmente prohibida la venta y el uso de pólvora y artefactos pirotécnicos por personas no expertas. Si evidencia manipulación o venta ilegal, hacer la denuncia al 123.

Evitar combinar uso de pólvora y consumo de alcohol, pues se eleva el riesgo. También hay que impedir que niños y niñas ingieran estos elementos por peligro de intoxicación con fósforo blanco.

Evitar comprar, manipular o dar a la familia pólvora de cualquier tipo (todos los artefactos son peligrosos en manos no expertas).

En caso de resultar lesionado por pólvora, asistir de inmediato a los servicios de urgencias para evitar complicaciones por el paso del tiempo sin atención. Evite aplicar cremas, ungüentos o remedios caseros a quemaduras o laceraciones por pólvora.

Por ahora las autoridades distritales esperan que con este esquema de trabajos que se implementarán en el mes de diciembre se resguarde la seguridad e integralidad de la ciudadanía capitalina y quienes llegan a la ciudad por la temporada vacacional.