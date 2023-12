Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, presentó su colaboración con Ryan Castro “con lágrimas en los ojos”

Juan Duque y Ryan Castro colaborarán en María - crédito @juanduque/Instagram

A sus 26 años, Juan Duque intenta de todas las maneras posibles construir los cimientos de su prometedora carrera en la música, pero sin duda recibió apoyo por su noviazgo con Lina Tejeiro, que terminó hace unos nueve meses.

De hecho, Juan Duque le admitió a Infobae Colombia en su momento que le debía su fama a la actriz llanera. “Le debo y le agradezco mucho, me enseñó demasiadas cosas que hoy aplico en mi carrera. Antes de estar con Lina llevaba una vida muy tranquila, pero luego todo cambió y estalló una bomba que casi me vuelve loco”, expresó.

No obstante, ha buscado dejar atrás su última relación y busca labrarse un nombre por sí mismo. Para ello, puso todos sus esfuerzos en el estudio de grabación con el propósito de gestar nuevos proyectos que pudieran otorgarle ese reconocimiento. El sube y baja propio del mundo del espectáculo le ha pasado factura.

Juan Duque reconoció que alcanzó la fama gracias a su relación con la actriz Lina Tejeiro - crédito @juanduque/Instagram

“Con mi equipo veníamos trabajando en mi proyecto musical y estábamos logrando grandes cosas, la pasábamos muy bueno e íbamos a nuestro ritmo, parchados. Eso fue entre febrero y junio del 2022, todo venía fluyendo calmadamente, pero luego las cosas cambiaron y empecé a sufrir de mucho estrés”, agregó ante los micrófonos de este medio.

Con todo ese estrés los resultados empezaron a llegar y grabó su primera gran colaboración. Tras haber cantado con artistas como Dekko, Totoy el frío o Aria Vega, finalmente se le dio la oportunidad de tener a un “peso pesado” del reguetón colombiano a su lado: Ryan Castro le aceptó la cita.

Con el paisa decidió publicar una nueva versión de María, la cual ya tiene su primer adelanto disponible en las diferentes plataformas digitales.

“Lo que siento en este punto de mi vida: después de dos años entregándole mi vida a la música, a veces con mucha incertidumbre, pero siempre convencido de que iba a ser grande, hoy por fin con lágrimas en los ojos puedo darles la noticia más importante de mi carrera, la primera colaboración grande de Juan Duque”, aseguró.

El remix de la canción María, original de Juan Duque, y que ahora cuenta con la colaboración de Ryan Castro, será lanzado este 7 de diciembre. La obra es una expresión lírica de amor que revela vulnerabilidad y sentimientos profundos del artista. En su videoclip se presenta la conexión emocional de dos mujeres, ambientada en la galería Botero Evans.

Ryan Castro le aceptó la invitación a Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, para cantar juntos - crédito Instagram

“Justo con la canción que nos puso en el mapa y que hizo creer en el amor a muchas personas, esto es para ustedes, para los que siempre han estado, los que me apoyaron desde el principio. Gracias a todos, gracias a mi equipo, mi familia, gracias Ryan por creer en el Marinillo y por ser la gran persona que es. Los que han sido testigos de este proceso, solo tengo algo para decirles: lo estamos logrando hptaaaa”, agregó Juan Duque sobre su nuevo tema.

Juan Duque recuerda su relación con Lina Tejeiro

El antioqueño también recordó cómo se dio su paso de vivir tranquilamente en el anonimato a ser una celebridad. “Venía de entretener y hacer reír a la gente con mis bromas y el sueño de enamorarlos con mi música; sin embargo, de una día para otro empecé a verme envuelto en muchas polémicas a las que no estaba acostumbrado. Lina me sentaba y me tranquilizaba, me decía que poco a poco me iba a ir acostumbrando”, comentó.

Además, aseguró que fue una relación bonita. “Lo que vivimos fue muy bonito, de verdad les puedo asegurar que existió amor, yo me enamoré. Lo nuestro fue algo real, honesto y bello”, concluyó Juan en diálogo con este portal.