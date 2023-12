Ayda Valencia abordó el asesinato de Mauricio Leal: “Que pague como sea justo”

El crimen de Mauricio Leal ha despertado indignación en todo el país y después de dos años de su deceso, Ayda Valencia logró conectar con el estilista - crédito redes sociales

La muerte de Mauricio Leal, el llamado estilista de las famosas en Colombia, fue uno de los hechos que más conmocionó a los colombianos. El joven experto en temas de estilismo y maquillaje perdió la vida en extrañas circunstancias al interior de su casa, donde se encontraba acompañado de su mamá, Marleny Hernández.

En el caso resultó salpicado su hermano Jhonnier Leal, al que la Fiscalía nombró como principal sospechoso de la muerte del estilista y que, en repetidas ocasiones, ha insistido en su inocencia. Asimismo, en septiembre de 2023 se conoció una nueva acusación en contra de Carlos Andrés García —también hermano de Mauricio, e hijo de Marleny—, por parte de un testigo que aseguró también estuvo involucrado en los hechos.

Recientemente, la experta en temas paranormales Ayda Valencia estuvo visitando la peluquería de Leal, en la que él pasaba la mayor parte del tiempo. Allí, la clarividente pidió que le dijeran el nombre completo del estilista para poder hacer una canalización y así, conocer desde su punto de vista espiritual todo lo que pasó previo al homicidio.

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, asesinados en 2021 en extrañas circunstancias - crédito @marleny4563/Instagram

Inicialmente, Valencia aseguró que cuando se conectó con el estilista sintió “demasiada angustia”, lo que dificultaba un poco su habilidad para caminar mientras hacía el recorrido. Adicionalmente, la vidente comenzó a hablar como si el espíritu de Mauricio Leal tomara posesión de su cuerpo.

“Meses antes estábamos en unos ires y venires con mi hermano, algunos contratiempos. Yo no quería que mi mamá sufriera, que tuviera angustias, problemas y sé que ella sufría mucho por mi hermano, pero es que yo lo ayudé mucho. Siempre lo ayudé de muchas maneras y para él nada era suficiente”, contó Ayda Valencia durante el recorrido con Lo Sé Todo.

La experta en temas paranormales en conexión con el estilista asesinado, contó que los problemas tomaron mayor fuerza cuando, aparentemente, Jhonnier Leal comenzó a pedir más: “Quería ya el mismo espacio mío, el mismo reconocimiento mío y tener un lugar solo para él”.

La vidente Ayda Valencia canalizó energías con Mauricio Leal en un recorrido por donde quedaba su peluquería y reveló desgarradores detalles de su muerte - crédito YouTube Canal Uno

Sobre los hechos que se presentaron en la noche en la que “Maito”, como le decían sus allegados, perdió la vida. Ayda Valencia relató que sintió que alguien se sentaba sobre el estilista y lo atacaba: “Me están atacando, estoy viendo muy borroso, no sé lo que está pasando, no me puedo defender”.

Finalmente, sobre la muerte de Mauricio Leal, lo que llamó la atención durante el recorrido, tuvo que ver con el hecho de si el estilista “descansa en paz”, a lo que respondió que “sí, trascendí, me costó cruzar”, También hizo énfasis en que su alma quiere que la persona que lo mató pague como es justo, pues no quiere que salga en libertad a disfrutar todo lo que trabajó en vida.

“Mauricio y su mamá dicen que va a ser muy difícil que esta persona salga libre, porque no hay manera de probar que es inocente. Son demasiados detalles, hay cosas que aún no están publicadas donde queda clarísimo el nivel de pruebas contundentes de quién fue el autor intelectual del hecho y que afortunadamente está tras las rejas”, finalizó la vidente para Lo Sé Todo.

Que pasó después de la conexión astral

De acuerdo con lo expresado por Ayda Valencia, el nivel de adormecimiento corporal cuando se conectó con las dos entidades astrales la llevó a pensar que les dieron algo para mantenerlos en completa calma durante su asesinato. Incluso, señaló que la energía en el lugar donde estaba ubicada la peluquería es tan fuerte que “será muy difícil que se arriende”.

“[En la mamá] fue una muerte más lenta, dolorosa … Con Mauricio lo sentí tan dormido, no sé cuántas heridas tenía, pero no siento el dolor contundente, sino como si estuviera anestesiado y que no me puedo defender”.