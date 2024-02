Denuncia de Martha Lucía Zamora sobre reunión en París del hijo del Canciller podría frenar nueva licitación de pasaportes en Colombia

Martha Lucía Zamora denunció presuntas irregularidades en la nueva licitación para la emisión de pasaportes - crédito EFE.

Un nuevo lío podría enfrentar la ya accidentada licitación para la emisión de los pasaportes colombianos por cuenta de la denuncia de la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, sobre una supuesta reunión en París entre un alto funcionario de la Cancillería y empresarios interesados en el tema.

Diecinueve empresas nacionales y extranjeras presentaron sus propuestas el 24 de noviembre para quedarse con el contrato de 599.000 millones de pesos para suministrar visas y pasaportes, luego de que la licitación que había ganado la firma Thomas Greg & Sons fuera declarada desierta.

Pero dos de las firmas que están participando en el nuevo concurso le dijeron al diario El Tiempo que el proceso podría frenarse nuevamente por cuenta de la denuncia de las reuniones en el hotel Intercontinental Le Grand en la capital francesa entre Juan Carlos Losada Perdomo (funcionario de la Cancillería), Jorge Leyva (hijo del canciller Álvaro Leyva), y empresarios españoles y árabes interesados en la licitación.

Zamora reveló esa información en medio de una entrevista para la emisora W Radio, en donde además ratificó su renuncia a la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que le fue exigida dos veces.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, dijo en los micrófonos de la emisora mencionada.

Representantes de la Cancillería se habrían reunido en París con empresarios interesados en la licitación de los pasaportes colombianos para adelantar una "negociación paralela" - crédito AP. AP

Ya la Fiscalía General de la Nación abrió la respectiva investigación y está evaluando si cita a la todavía directora de la Andje a indagatoria para que declare sobre los hechos.

En la entrevista con la W Radio, la funcionaria no confirmó que la reunión en París se tratase de una negociación paralela entre los funcionarios de la Cancillería y los empresarios interesados en el multimillonario contrato para la emisión de pasaportes colombianos.

“No puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida (con) la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales”, dijo Zamora.

La denuncia de Zamora se da en medio del escándalo que mancha al canciller Álvaro Leyva de supuestos malos tratos en su contra por las diferencias en cómo resolver el espinoso conflicto con Thomas Greg & Sons, que no entiende por qué se declaró desierta la licitación que ya había ganado.

El canciller Álvaro Leyva es acusado de haber gritado y maltratado verbalmente a Martha Lucía Zamora por sus diferencias en como resolver el conflicto con Thomas Greg & Sons - crédito REUTERS. REUTERS

Según dijo el periodista Daniel Coronell en una columna para el portal Cambio, el canciller la gritó, la señaló con el dedo y le manoteó porque ella, en su función como directora de la Andje, emitió un concepto jurídico aconsejando que se llegue a una conciliación con la mencionada firma, que tiene demandado al Estado.

“Es necesario buscar una solución alternativa porque el Estado puede perder la demanda y la rabieta de hoy puede costarles mañana a los sufridos contribuyentes 120.000 millones de pesos”, mencionó la funcionaria.

Testigos le dijeron a Coronell que, en efecto, Leyva gritó y manoteó a Zamora el lunes 27 de noviembre en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. “Usted no cuida al presidente, yo soy el único que lo cuida” y “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”, le decía el canciller a gritos, según la columna.