Video: A ritmo de Karol G, soldado y policía protagonizaron duelo de baile

Con "Amargura" de fondo, ambos uniformados se hicieron virales en redes sociales mientras soltaban los "pasos prohibidos" - crédito @eyevallenat0 /Instagram

Con motivo de los dos conciertos de Karol G en el Mañana será bonito Fest celebrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, todo lo relacionado con la Bichota se ha convertido en tendencia en las redes sociales, inclusive si no tenía relación con dichas presentaciones. De hecho, unos días antes de subirse al escenario los días 1 y 2 de diciembre, la cantante estuvo de paso en varias cárceles para mujeres en los que dio algunos shows exclusivos para las reclusas en las penitenciarías de Ibagué y Jamundí (Valle del Cauca).

En las últimas horas se hizo viral de un peculiar video en el que, durante un evento público, un soldado y un miembro de la policía protagonizaron un duelo de baile al ritmo de la cantante.

El hecho se produjo durante un evento, en el que una imitadora de Karol G hacía su presentación. En el momento en que interpretó Amargura, la efusividad en el ambiente llegó al punto de que ambos uniformados decidieron dar un paso al frente mientras realizaban sus pasos de baile (incluso se atrevieron con algo de twerking) en medio de los aplausos de sus compañeros de unidad y de la propia cantante, que los motivaba a seguir bailando.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y entre lo jocoso del momento, no faltaron los que escogieron a su ganador con base en lo recogido en la grabación difundida por la cuenta de Instagram @eyevallenat0. “Jajajajaj creo q sus futuros no esta en la Policia ni en el ejército 🙌👏”, “Ese policía no aguanta un retén 😂😂😂”, “Le robaron el show a Karol”, “Tirando los prohibidos”, “Al poli se le salió el modo bichota”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación original.

Karol G y Feid encendieron el ‘Mañana será bonito Fest’ perreando en vivo

Feid se subió a la tarima del Atanasio Girardot junto a Karol G en el momento más celebrado de la noche - crédito @gatitaqlona/X

De los momentos e invitados con los que Karol G sorprendió durante el Mañana será bonito Fest, el que recibió mayor aclamación fue, sin duda, la presencia en tarima de su pareja, Feid.

La pareja desató la euforia entre los asistentes al estadio Atanasio Girardot, cantando en vivo los temas Friki y Déjate llevar, sumando una dosis de sensualidad bailando muy pegaditos, generando una ola de comentarios en redes sociales durante las horas siguientes.

La pareja no solo cantó y bailó, sino que le regaló al público un momento del que todavía hay especulaciones, debido a que El Ferxxo le dijo algo al oído a la Bichota, seguido de un corto beso que le dio en la oreja que la dejó sin palabras. Después de protagonizar un emotivo abrazo entre ambos, los micrófonos se quedaron sin audio por unos segundos, por lo que los asistentes no pudieron escuchar lo que Feid le dijo a Karol G.

Lo que si pudieron observar es la reacción de sonrojo de la cantante y su respuesta afirmativa a lo que su pareja le dijo. De ahí que buena parte de los rumores se preguntaran si le había pedido matrimonio.

La paisa no desaprovechó la presencia de otra de las grandes figuras del urbano a nivel internacional, y le hizo una última petición. “¿Me va cantar otra canción de regalo pa’ ellos?, preguntó. El Ferxxo, como todo un caballero le respondió, “¿Cuál quieres que cante pues?”, dándole a escoger a su pareja el tema que quisiera escuchar.

Mientras los presentes no soltaban su celular para registrar el encuentro, Feid continuó. “Si quiere le canto la del momento, la de moda, la favorita suya”, agregó el cantante. La elegida fue Chorrito pa’ las ánimas, que se convirtió en otro de los puntos álgidos de la segunda y última noche del Mañana será bonito Fest.