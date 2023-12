Habló la mamá de Valentina Trespalacios, la modelo asesinada por el estadounidense John Poulos: “Ese hombre la golpeó sin compasión”

Madre de Valentina Trespalacios se presentó a juicio para declarar contra la expareja de la DJ - crédito Jesús Aviles / Infobae

El feminicidio de la DJ Valentina Traspalacios en enero del 2023 conmocionó el país. Hallar su cuerpo en una maleta en un contenedor de basura generó todo tipo de reacciones e interrogantes sobre quién estaría detrás del macabro hecho. Luego de una exhaustiva investigación, las autoridades determinaron que su expareja sentimental era el sospechoso del caso.

Luego de varios meses y recopilar material probatorio, el juez de primera instancia legalizó la captura del ciudadano estadounidense John Nelson Poulos, y se inició un juicio contra este para conocer detalles del hecho.

Durante la última audiencia que se desarrolló en septiembre, el ciudadano extranjero se declaró inocente del delito: “No voy a aceptar los cargos y mantengo mi inocencia”, decía, mientras la Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios que lo incriminarían en el feminicidio.

En el proceso, el lunes 4 de diciembre Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, se presentó ante el juez décimo del Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para contar de primera mano detalles de la vida de su familia y de la expareja de su hija de 23 años.

En la imagen, Laura Hidalgo, la mamá de la joven DJ asesinada, Valentina Trespalacios - crédito Jesús Áviles / Infobae

En la versión entregada por la madre de familia reveló que conoció al acusado cuando se presentó en su hogar como un hombre enamorado, quien supuestamente estaba dedicado a Valentina y a compartir su vida junto a ella en Colombia; durante este encuentro el hombre le mencionó su intensión de casarse y juró proteger a su hija.

“Cuando lo conocimos dijo que era bueno, que trabajaba en Estados Unidos, que quería rehacer su vida en Colombia, que estaba en proceso de separación y que quería tener una familia con Valentina, que confiara en él, que no tuviera miedo de él”, señaló la madre de Valentina.

La madre de la DJ lloró durante la mayor parte de su relato, y recordó que este mes su hija debería estar de cumpleaños. Según Laura Hidalgo, Poulos se fue metiendo poco a poco en su casa y se ganó la confianza de los hermanos de Valentina, hasta hacerse muy cercanos.

“Con mi hijo menor de 14 años, hablaban de juegos (...) hablaban de muchas cosas con mi hijo, él se mostró ser una persona tan buena con mis hijos, él quería construir supuestamente una familia nueva aquí en Colombia con mi hija y con la mamá, pues la mamá de Valentina y con sus dos hermanos”.

Foto de referencia. Velatón por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios en Bogotá - crédito John Paz / Colprensa

Pero según la madre de Valentina el comportamiento de la pareja de su hija fue cambiando por la desconfianza, a tal grado que contrató a un investigador privado para que siguiera a la víctima y conocer detalladamente su rutina en Colombia, mientras él no podía observarla por estar en Estados Unidos.

“Empezó a ser demasiado posesivo con mi hija, la controlaba en todo momento y a pesar de que siempre fue muy clara con él, mostrándole lo que hacía en su día a día, por videollamada, siempre le decía: ‘estoy en el gimnasio’ o ‘estoy en la universidad’ o ‘estoy trabajando’ o ‘estoy cenando con unas amigas’. Mi hija siempre le mostraba a él lo que hacía (...)”.

Para Laura Hidalgo es claro que John Poulos es el asesino de su hija, afirmó que era un hombre cruel, asesino, que le arrebató violentamente a su hija y que no tuvo compasión con ella, la atacó: “John Poulos sabían que ella se había hecho una cirugía, que estaba súper delicada y su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión, él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”.

Este relato se suma a los datos anexados en un documento de 10 páginas en el que se sustenta el juicio que le hace la Fiscalía General de la Nación a John Nelson Poulos.