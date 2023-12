El Estéreo Picnic se hará en Bogotá: en el 2024 el festival se realizará en el parque Simón Bolívar

Festival Estéreo Picnic confirmó su nueva sede - crédito @festereopicnic/Instagram

El Festival Estéreo Picnic anunció oficialmente su nueva sede para el 2024. Bogotá le abrió las puertas del Parque Metropolitano Simón Bolívar para recibir a los más de cincuenta artistas, entre los que se encuentran Blink-182, Paramore, Sam Smith, que harán vibrar a los espectadores desde las diferentes tarimas.

La capital colombiana recibió a la fiesta musical más grande del año. De esta forma la nueva casa mejora la experiencia de los asistentes con menos tiempos de desplazamiento, más facilidades de transporte, hospedajes más cercanos y el poder de la música en vivo en pleno corazón del país.

“Una casa con un parque espectacular donde replicaremos la experiencia de ‘Un Mundo Distinto’, y en donde la llevaremos más allá. Usaremos espacios que no se han utilizado antes en eventos con la misma cantidad de tarimas, del mismo tamaño y la misma calidad de producción a la que estamos todos acostumbrados. ¡Será la misma fiesta de siempre, pero más grande y más apoteósica que nunca!”, escribió la organización en su cuenta oficial de Instagram.

El Festival Estéreo Picnic anunció su nueva sede para el 2024 - crédito @festereopicnic/Instagram

Ya es oficial que el Festival Estéreo Picnic 2024 se celebrará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, lugar seleccionado para acoger a miles de asistentes. El acontecimiento musical, que se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, tiene fechas confirmadas para los días 21, 22, 23 y 24 de marzo del próximo año, prometiendo convertirse en uno de los eventos clave en el calendario cultural de la capital colombiana.

Recordemos que desde el año 2019, el Festival Estéreo Picnic había encontrado su hogar en el Campo de Golf Briceño 18. No obstante, al revelarse el cartel de artistas para la edición 2024, la organización no había especificado aún la ubicación de la nueva edición, generando una serie de rumores y conjeturas sobre una posible nueva casa, que hoy se confirmó.

¡Por fin en Bogotá!

Tras varios años de quejas por parte de los fieles asistentes al festival, quienes soportaron eternas filas vehiculares, largos desplazamientos y frías noches llenas de lodo por cuenta de las condiciones pantanosas del lugar en el que se llevaba a cabo el Festival, el nuevo alcalde electo de la capital Carlos Fernando Galán dio luz verde para la bienvenida del Festival en el pulmón de la ciudad.

En un video que publicó el propio Carlos Fernando Galán en el que comunicó sus razones para hacer posible y facilitar este evento, también dejó ver su felicidad al hacer parte de esta estratégica alianza que le aportará nuevos ingresos a la ciudad.

Carlos Fernando Galán habló de la sede del Estéreo Picnic 2024 - créditos montaje Infobae Colombia y @festereopicnic/Instagram

“Bogotá es la capital nacional de la cultura y del entretenimiento. También ya es un referente internacional en términos de espectáculos. Creo que llegó la hora de que ese festival pueda realizarse en la ciudad. Claro, hay que cumplir todos los trámites y los permisos que se requieren. Bogotá cuenta con los escenarios, las facilidades, tanto de movilidad como de infraestructura, que permite que quienes habitan en la ciudad y quieran asistir a esta oferta cultural puedan hacerlo fácilmente. También quienes llegan de otras ciudades del país, de otros municipios. También quienes llegan de otros países, tengan la posibilidad de acceder a esta oferta cultural”, afirmó el alcalde electo de Bogotá en su cuenta de X.

Estéreo Picnic dio a conocer su Line Up 2024 - crédito @festereopicnic/Instagram

A la capital colombiana llegarán este 21,22,23 y 24 de marzo del 2024 las voces más destacadas del momento: Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl.

El público tendrá la posibilidad de bailar desenfrenadamente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar al ritmo de: YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera.

Los bajos retumbarán los escenarios del pulmón verde de la capital con los beats de: The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.

Como parte de las novedades estará el debut de: Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard. Y los tan esperados regresos de Brian Molko Placebo, Phoenix y The Offspring.