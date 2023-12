Carpediem fue acusado de violencia doméstica por parte de su expareja: el freestyler dio su versión de los hechos

El freestyler colombiano Carpediem fue denunciado por su expareja - crédito @carpediem.mc/Instagram

La expareja sentimental del freestyler bogotano, Carpediem, realizó una denuncia el domingo 3 de diciembre en las redes sociales en las que lo acusa de violencia doméstica y sostiene que el rapero le causó tres fracturas en el brazo. Acompañando la publicación, la mujer compartió algunas conversaciones que sostuvo con él, una radiografía, un video en el que muestra el estado de su brazo y la denuncia ante la Fiscalía.

William Daniel Martín Martínez, conocido como Carpediem y campeón colombiano de freestyle, tenía asegurada su participación en la Final Internacional, donde competiría contra otros 15 representantes de diferentes países el sábado 2 de diciembre en Bogotá, su ciudad natal. Sin embargo, una semana antes del evento, Red Bull Batalla confirmó su ausencia y en su lugar estuvo presente el MC Fat N (Alán Cortés).

Un día después de la realización del importante evento de freestyle, la expareja del rapero utilizó las redes sociales para denunciar los hechos y lo que sería la principal razón de la ausencia del rapero bogotano en la competencia que se llevó a cabo en el Movistar Arena.

Este es el relato de la mujer sobre lo que sucedió con Carpediem hace algunos días - crédito @yojalmathers/Instagram

La expareja del rapero relató que se encontraba en la capital colombiana desde el 21 de noviembre y el jueves 23 estuvo acompañando a Carpediem a un partido de fútbol que terminó sobre las 9:00 de la noche. Posteriormente, se trasladaron a un sitio donde tomaron cerveza y pasada la medianoche se “sentía indispuesta”, algo que le comentó en varias ocasiones.

Tras varios minutos, ella insistió en querer marcharse y luego de eso el “empezó a ser grosero”. En la casa él “irrumpió” en el baño para “manotearla” en el rostro. Luego, cuando se fue a acostar, él empezó a darle “empujones” mientras le pedía que se fuera del apartamento. Fue ahí cuando le dio “golpes en la cara” y por esta razón decidió llamar a su mamá para comentarle que se quería ir.

La mujer también compartió algunos chats - crédito @yojalmathers/Instagram

“Tomé mi celular para volver a llamar a mi mamá y él me lo quitó, y le envió mensajes diciéndole que todo estaba bien (...) él se enloqueció, diciéndome que no me dejaría salir, me empujaba y me daba golpes, hasta que le dije que me diera el celular y yo dejaba mis maletas ahí, cuando me lo entregó, salí corriendo a encerrarme en el baño”, afirmó la mujer en la denuncia que realizó en las redes sociales.

En el texto que fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, la expareja del rapero mencionó: “Él, antes de entrar, me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causó 3 fracturas, me dejó mal de salud y como estaba sola allá, no tenía ayuda, me tocó correr con el brazo roto hasta que me desmayé bajando las escaleras y tuve que llegar corriendo a una clínica cerca. Él se fue detrás e intentó hacerle creer a todos que era un accidente, pero nadie le creyó que la forma en cómo llegué y que una fractura así fuera un accidente”.

La expareja del rapero compartió la denuncia que realizó en la Fiscalía - crédito @yojalmathers/Instagram

Tras haber estado hospitalizada en la Clínica La Colina, la expareja del rapero regresó a su ciudad y comentó que hace dos días la habían operado, por lo que el tiempo de recuperación será de aproximadamente seis meses.

Luego la mujer compartió algunas capturas de pantalla de chats que sostuvo con él en las últimas horas. Incluso le envió un video de cómo es su estado actual luego de la operación. Finalmente, la mujer compartió una imagen de la denuncia que realizó ante la Fiscalía.

Infobae Colombia se puso en contacto con Carpediem y nos relató su versión de los hechos; sin embargo, pidió que estos no fueran divulgados debido a que en los próximos días hará una declaración oficial de lo que sucedió. Así mismo, este medio intentó ponerse en contacto con la mujer que realizó la denuncia, pero hasta el momento no ha habido una respuesta.