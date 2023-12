Jessi Uribe se destapó con una fotografía y Paola Jara lo mandó a taparse

Jessi Uribe decidió presumir su cuerpo en redes sociales y generó halagos de sus seguidoras. Su esposa, Paola Jara, tuvo una reacción diferente - crédito @jessiuribe3/Instagram

Dentro del ámbito de la música popular, pocas parejas han destacado tanto como la que conforman Paola Jara y Jessi Uribe. Desde que hicieron oficial su relación en octubre de 2019, se han convertido en objeto de seguimiento constante en las redes sociales, en parte por la controversia debido a que el santandereano terminó su anterior relación con Sandra Barrios para unir su vida junto a la antioqueña.

Te puede interesar: Jessi Uribe sorprendió con declaraciones sobre la carrera de Paola Jara y con su vestuario en concierto

A pesar de las críticas que todavía hoy les siguen llegando por cuenta de las circunstancias de su relación, se han mantenido juntos y el pasado mes de mayo contrajeron matrimonio. A la par, las carreras de ambos continúan desarrollándose con éxito en Colombia y en el extranjero, gracias a sus canciones que aluden constantemente al amor y al desamor.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jessi Uribe: esta es la millonada que paga el cantante por la manutención de sus cuatro hijos

La complicidad entre ambos es evidente en las publicaciones que realiza cada uno en redes sociales. Aunque no faltan las demostraciones de amor mutuo, es en las bromas que se hacen cuando se hace más visible la conexión y el entendimiento entre ambos. Una de sus más recientes interacciones lo dejó en evidencia.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de Dulce pecado subió una fotografía suya vistiendo tan solo una pantaloneta deportiva y presumiendo su cuerpo tonificado. En la descripción escribió las palabras “Que chimba Diciembre 🥃 🍾🥟🍘 todo se vale”, y les dejó un recordatorio para estar pendientes de las fechas de sus presentaciones para el mes de diciembre, mismas que dejó en la última fotografía de la publicación.

La publicación de Jessi Uribe generó comentarios favorables de sus seguidoras - crédito @jessiuribe3/Instagram

Los comentarios de las seguidoras del santandereano no faltaron, destacando su buen parecido. “Jessi está igual de sabroso que mis ganas de comer toda la comida de diciembre”, “Dios ayúdame con tanto te ves hermoso tienes un cuerpazo”, “Colirio para mis ojos😍”, “Se le hace zoom siempre para no perder detalles”, “Creo que Paola Jara debe tener más de un ojo abierto para no descuidarlo”, fueron algunos de ellos.

Te puede interesar: Señalan a Jessi Uribe de copiar el estilo de Diomedes Díaz: se convirtió en centro de burlas

Curiosamente, no solo fueron las fanáticas de Uribe las que se pronunciaron. Paola Jara no fue indiferente a la publicación de su esposo y en los comentarios escribió “Este chinoooooo que 😂”, a lo que recibió respuestas de las seguidoras de Jessi que le remarcaron lo afortunada que era de tenerlo como esposo. Pero la intérprete de Murió el amor no dejó las cosas así, y en sus historias instantáneas reposteó la publicación de su esposo con las palabras “Chino tápese”, acompañada del sticker de la señora tapando con una toalla la pantaloneta de Jessi.

Paola Jara reaccionó de manera jocosa a la fotografía publicada por su esposo - crédito @paolajarapj/Instagram

Conozca la millonada que paga Jessi Uribe por la manutención de sus cuatro hijos

Tras conocerse su relación con Paola Jara, hubo usuarios que le achacaron desde entonces que fue un mal padre durante la pandemia de covid-19, señalando que no se preocupaba por sus hijos. En su día, Jessi manifestó que, si bien aportaba económicamente al bienestar de sus cuatro hijos con Sandra Barrios, la cuarentena había impactado sus finanzas y eso le generaba dificultades para contribuir con la manutención que aportaba normalmente.

Debido a que se le acusaba de ser “tacaño”, el artista reveló los acuerdos a los que llegó con su expareja, actualmente a cargo de la custodia legal de los menores. Allí se establece que el cantante debe girar 30 millones de pesos mensuales, mismos que por orden del juez deben ser divididos en partes iguales entre los beneficiados. Eso significa que tanto a Barrios como a cada uno de sus hijos les corresponden 6 millones de pesos cada mes.