Hugo Rodallega priorizó su presente en Independiente Santa Fe sobre un futuro en Millonarios FC: “El hincha no nos va a perdonar una más”

Hugo Rodallega marcó 15 goles en 38 partidos con Santa Fe, siendo el mejor jugador de la temporada 2023 - crédito Colprensa

Hugo Rodallega fue el jugador más importante de Independiente Santa Fe en un regular 2023, donde no logró clasificar a las semifinales en ninguno de los dos semestres y perdió importantes partidos ante clásicos rivales que minó la relación entre la hinchada y los directivos. La continuidad del delantero estuvo en duda ante la salida de algunos compañeros y una clara planificación de la temporada 2024.

El caleño, campeón con Deportivo Cali en 2005 y de exitosa carrera en el fútbol internacional, habló con el Diario As, donde hizo un balance del año 2023; reveló las llamadas por parte de Millonarios FC, las cuales no prosperaron por su deseo personal de continuar en Independiente Santa Fe y como proyecta su futuro, una vez termine su carrera como futbolista profesional.

Una de las noticias que más anhelaban los fanáticos del león capitalino era la continuidad del jugador que marcó 15 goles en 38 partidos, que portó la cintilla de capitán durante el segundo semestre y que le dio un salto de calidad a una nómina lleno de jugadores provenientes de diversos equipos para el segundo semestre del 2023 y que no supo acoplarse para hacer una mejor representación:

Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe, en una fotografía de archivo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Yo firmé un contrato, un vínculo que extendió mi estadía acá y yo estoy acá. Yo no entiendo por qué la gente sale a decir que Hugo se quiere ir o que Hugo dijo que se quiere ir, o que Hugo puso una publicación, o que subió algo a Instagram ¡eso es una red social! Al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente porque para eso uno las tiene (...) me han llamado de equipos de aquí de Colombia, incluyendo a Millonarios, pero eso pasa cuando ven que uno está bien”.

Rodallega ya tiene una hoja de ruta marcada una vez llegue el retiro. A sus 38 años todavía se siente con energía para aportarle al fútbol, pero es consciente que una vez esas ganas comiencen a perderse será la hora de decirle “muchas gracias” al deporte rey. Sobre lo que le gustaría hacer en un futuro destacó el ser entrenador, aunque esa oportunidad llegará una vez estudie para eso.

El vallecaucano sueña con tener la oportunidad de dirigir a la Tricolor una vez cuelgue los botines. Con la selección Colombia, Hugo Rodallega disputó 44 partidos y marcó ocho goles. El momento más recordado fue cuando fue campeón del Sudamericano sub-20, en donde la selección de Argentina contó con Lionel Messi.

“Ojalá. Uno nunca sabe. Yo no te puedo decir en este momento si sí o no. Pero si mi idea es ser entrenador, ojalá poder dirigir a una selección Colombia. Pero también soy de los que hay que pasar un proceso larguísimo. Eso es como cuando uno empieza a jugar. Cuando empecé en Quindío, yo nunca me imaginé tener una carrera como la que tuve. O como la que estoy teniendo. Pero paso a paso la fui construyendo. Entonces lo mismo pasa con un entrenador”.

Independiente Santa Fe oficializó al uruguayo Pablo Peirano como su nuevo director técnico para el 2024 - crédito @SantaFe/X.

Por último, Rodallega habló sobre cómo ha sido el inicio de la era de Pablo Peirano en Independiente Santa Fe. Luego de confirmarse la eliminación, el uruguayo mantuvo entrenamiento con sus jugadores hasta los primeros días de diciembre, autorizó la salida de más de 10 jugadores y trabaja de la mano con las divisiones inferiores de la institución para el desarrollo de nuevos futbolistas:

“Es un buen técnico, es joven. Es un tipo que tiene ideas jóvenes también, que tiene las cosas claras. El técnico puede estar muy claro y tener muchas ideas, pero si nosotros como futbolistas no las ponemos en práctica, ahí murió todo. Ahora él está intentando darle mucha oportunidad en estos entrenamientos a los jóvenes, darles esa confianza, tenerlos en cuenta, que van a sentir importantes”.