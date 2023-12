“Compartimos el orgullo que nos genera ser la capital mundial de la bici”, Claudia López en un panel de la COP 28

La alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López dijo que ella y su administración estaban orgullosos de que Bogotá fuera la capital de la bicicleta - crédito John Paz/Colprensa

La alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, en el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28), dijo en el panel titulado ‘Walking and Cycling Investments in NDCs for Climate, Health and Equity’ que ella junto con su equipo de trabajo compartían el orgullo que les genera “ser la capital mundial de la bici”.

Ya que de acuerdo con las palabras de la mandataria en la capital de Colombia actualmente hay casi 600 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas y adicionalmente aseguró que en los próximos diez años este número puede incrementar en otros 231 adicionales que pondrán en funcionamiento.

“En el panel ‘Walking and Cycling Investments in NDCs for Climate, Health and Equity’ de la #COP28, compartimos el orgullo que nos genera ser la capital mundial de la bici. Hoy tenemos casi 600 km de carriles exclusivos para bicicletas y en los próximos 10 años pondremos en funcionamiento 231 km adicionales”, dijo la alcaldesa de Bogotá por medio de su cuenta de X.

Luego, la mandataria explica que además de impulsar el uso de la bicicleta, su administración está comprometida con la redistribución del espacio público para dar mayor importancia al actor vial del peatón y el transporte público no contaminante en corredores verdes. Y aseguró de igual manera que así está plasmado en el Plan de Acción Climática, así como en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el de movilidad que se expidieron en el transcurso de su gobierno al frente de Bogotá.

“Además de impulsar el uso de la bicicleta, estamos comprometidos con redistribuir el espacio público para darles mayor preponderancia a los peatones y el transporte público no contaminante en corredores verdes. Así lo dejamos plasmado en el Plan de Acción Climática, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad que expedimos durante nuestro gobierno”, comentó López.

La alcaldesa de Bogotá hizo además un especial énfasis en la significativa inversión realizada en la infraestructura de transporte de la ciudad, señalando los proyectos en curso que incluyen dos líneas de metro, un tren regional eléctrico, cables aéreos, corredores verdes y la expansión de la red de ciclovías. Reconoció las incomodidades temporales que estas obras conllevan, pero destacó que, una vez finalizadas, estas transformarán la vida cotidiana de los ciudadanos y que los debates actuales sobre su necesidad cesarán, anticipando un futuro en el que los ciudadanos no desearán volver a las condiciones previas.

Claudia López habla de los avances en términos de movilidad en bicicleta hechos por su administración - crédito @ClaudiaLopez

“Sabemos que las obras generan incomodidades, pero esta gran inversión que estamos haciendo en 2 líneas de metro, tren regional eléctrico, los nuevos cables aéreos, los corredores verdes y los nuevos kilómetros de ciclorrutas cambiarán la vida de los bogotanos. Cuando estén terminadas, no habrá más discusiones ni debates sobre la necesidad de construirlas y la gente no querrá regresar al pasado” expresó.

Por otro lado, con respecto a este tema, la Alcaldía de Bogotá ya había comentado que la ciudad era la capital mundial de la bicicleta porque de acuerdo con ellos cuenta con más de 630 kilómetros de ciclorruta, de los cuales destacaron que 80 de estos fueron se implementaron desde el año 2020.

La ciclorruta de la carrera Séptima, una de las más destacadas, se extiende a lo largo de 17,7 kilómetros y atraviesa la ciudad desde la calle 22 sur hasta la calle 106- crédito Colprensa.

Óscar Mauricio Velázquez, subdirector de la bicicleta y el peatón, resaltó la importancia de los tramos exclusivos para ciclistas en la ciudad, enfocándose en la carrera Séptima, la calle 13 y la carrera novena. La ciclorruta de la carrera Séptima, una de las más destacadas, se extiende a lo largo de 17,7 kilómetros y atraviesa la ciudad desde la calle 22 sur hasta la calle 106, proporcionando así una importante vía para el tránsito de los ciclistas.