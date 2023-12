Angeline Moncayo habló sobre su batalla contra el síndrome de asia por los implantes mamarios

La complicada historia de salud de la actriz incluye el diagnóstico de Tiroiditis de Hashimoto tras años de dificultades con implantes - crédito angelinemoncayo / Instagram

La actriz Angeline Moncayo reveló los impactos negativos que sufrió tras someterse a procedimientos estéticos, específicamente una cirugía de senos, que le ocasionaron el síndrome de asia, una enfermedad autoinmune.

En una reciente entrevista con BLU Radio en el programa Bla, Bla, Blu, la también modelo, quien había estado retirada de los medios, compartió su experiencia con el fin de concientizar sobre los riesgos de los implantes mamarios y las exigencias de los estándares de belleza.

Durante la charla, la caleña relató que se sometió al primer implante de senos a los 18 años. De acuerdo con la famosa que se ha destacado en la industria del entretenimiento, sufrió síntomas severos sin un diagnóstico claro durante años, los cuales atribuyó a reacciones adversas a las prótesis.

“Yo me implantó cuando tenía 18 años, en este momento tengo 44. Fue la primera vez que decidí ponerme este dispositivo dentro del cuerpo, frente al cual hice un recambio en 2012″, explicó Moncayo para el medio citado.

“Cuando doy a luz a nuestra hija, mi cuerpo se vino abajo; mi cuerpo había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía cómo recuperarse para lograr ir hacia arriba”, narró la vallecaucana.

Los síntomas que padeció incluyeron vértigo, alergias y gripas recurrentes. “Cada semana me la pasaba en diferentes especialistas y en realidad no sabíamos qué tenía. Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso”, explicó Angeline sobre las difíciles circunstancias que enfrentó antes de conocer su condición.

La revelación de su padecimiento vino gracias a un grupo de apoyo encontrado en redes sociales, destacando la importancia de la comunicación y comunidad en línea para el descubrimiento y manejo de su enfermedad.

En medio de una entrevista, la actriz relató los duros momentos que ha vivido con el síndrome de asia - crédito angelinemoncayo / Instagram

Cabe anotar que la actriz también fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, otra afección autoinmune, cuando tenía 30 años. A través de su fundación Asia Recovery y sus redes sociales, busca informar y apoyar a mujeres que pasan por situaciones similares provocadas por procedimientos de cirugía estética.

“En todo ese caos que se creó en ese momento, porque también llegaron a pensar que tenía un cáncer asociado a los implantes, yo descubro que hay algo que se llama la enfermedad de los implantes mamarios gracias a una comunidad maravillosa que encontré en redes sociales”, agregó.

La creación de la fundación parte de Angely Moncayo representa un paso más en la lucha por una mayor consciencia sobre los posibles efectos adversos de la cirugía plástica. Mediante sus redes sociales, habla de temas relacionados con la enfermedad y otros padecimientos que se desarrollan cuando se intenta cumplir con algunos estándares de belleza.

La reconocida modelo continúa su activismo, empoderando a las mujeres a través del conocimiento y la prevención de problemas de salud derivados de intervenciones estéticas y colaborando con comunidades afectadas por condiciones similares. Con su testimonio y su labor, subraya la importancia de analizar críticamente las presiones sociales relacionadas con la imagen corporal y sus consecuencias para la salud individual.

¿Qué es el síndrome de asia y cuáles son sus síntomas?

El síndrome de asia (Síndrome Autoinmunitario/Autoinflamatorio Inducido por Adyuvantes) es una afección que ha sido propuesta para describir situaciones en las que se desarrollan síntomas de enfermedades autoinmunitarias o autoinflamatorias tras la exposición a sustancias adyuvantes. Los adyuvantes son componentes que se utilizan para mejorar la respuesta inmune en diversas terapias, como las vacunas.

Los síntomas asociados con el síndrome de asia son variados y pueden incluir, pero no se limitan a:

Fatiga crónica y debilidad

Dolor muscular y articular

Fiebre

Alteraciones del sueño

Erupciones cutáneas o lesiones de piel

Síntomas neurológicos, como dolor de cabeza y mareos

Problemas de concentración y memoria

Es importante señalar que el concepto de síndrome de asia es controvertido y no plenamente aceptado en la comunidad científica, siendo objeto de debate por la falta de evidencia concluyente que valide su existencia como un diagnóstico clínico estandarizado.