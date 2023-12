Karol G en Medellín: Kali Uchis y Tiësto están en la capital antioqueña y suenan para el ‘Mañana será bonito Fest’

El DJ neerlandés confirmó en redes sociales que ya se encuentra en la capital antioqueña, para repetir la colaboración en vivo con la 'Bichota' que tuvo lugar en Tomorrowland 2022 - crédito @tiesto/Instagram

Luego de semanas de espera, el viernes 1 de diciembre Karol G abrió las puertas del Mañana será bonito Fest en Medellín para el primero de los dos espectáculos con los que dará cierre a un 2023 en el que se convirtió en una estrella pop a nivel global.

Concebido como toda una experiencia con distintas atracciones a las afueras del estadio Atanasio Girardot antes de que este abriera sus puertas para dar paso a las presentaciones de los actos de apertura que incluyeron a la puertorriqueña Young Miko y una cuota nacional que incluyó a Mar Mejía, Nath, Jhay P y Agudelo 888 (los dos últimos repetirán en el show de este 2 de diciembre), ha generado comentarios muy favorables por parte de los asistentes.

El show de la Bichota en sí mismo no se quedó atrás y entre las luces y lo impactante de los colores de su escenografía, sumó varios invitados en vivo a lo largo de la velada. Fue así como se sumaron a lo largo de la noche Becky G, Romeo Santos, Ryan Castro, Cris Mj y Young Miko. Aunque se especulaba con la posibilidad de que Peso Pluma fuese otro de los que estaría presente, eso no ocurrió, aunque no se descarta que pueda ocurrir en el concierto de este sábado.

Los que sí parecen estar confirmados para sumarse al que será el último show de Karol G en 2023 son Kali Uchis y Tiësto, pues ambos a través de sus redes sociales confirmaron su presencia en la capital antioqueña.

En sus historias de Instagram, el DJ neerlandés con el que la Bichota colaboró para la canción Don’t Be Shy en 2021 y más tarde fue su invitada en vivo en el Tomorrowland 2022, confirmó que se encuentra de camino a Medellín luego de aterrizar en el aeropuerto Jose María Cordova.

En lo que se refiere a la colombo-estadounidense, que tiene varias colaboraciones con Karol G en su historial, incluyendo la recientemente estrenada Labios Mordidos, confirmó igualmente que se encuentra en la capital antioqueña, a la vez que hizo captura de varios afiches promocionales de dicha canción que se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad. De ahí que no queden muchas dudas entre los usuarios de redes sociales de que van a estrenar el tema en vivo.

En sus historias de Instagram, Kali Uchis confirmó que está en Medellín y dejó pistas de que podría interpretar 'Labios mordidos' con Karol G esta noche en el 'Mañana será bonito Fest' - crédito @kaliuchis/Instagram

El impulso del ‘Mañana será bonito Fest’ a la economía de Medellín

Un evento de las proporciones del que ha desplegado Karol G junto a su equipo genera repercusiones en distintos sectores económicos de la ciudad de Medellín. El Colombiano reportó cálculos realizados por el conglomerado de productores encargados del montaje del espectáculo, en los que se estima que durante las dos noches habrá un total de 94.000 asistentes. De igual modo, se habrían generado más de 7.000 empleos, tanto directos como indirectos.

En ese orden de ideas, el Mañana será bonito Fest dejaría unos ingresos para la ciudad valorados en unos 11 millones de dólares.

Por su parte, la directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Sandra Restrepo, señaló que la ocupación hotelera en la ciudad estaría entre el 80% y el 85%. Estas cifras serían similares a las que arrojaron los cuatro conciertos de RBD un mes atrás en Medellín, puesto que los reportes oficiales señalaron la generación de 3.000 empleos directos, 4.000 indirectos y más de 10.000 empleos inducidos. Para los shows del grupo mexicano habrían llegado unos 80.000 visitantes nacionales e internacionales, generando una ocupación hotelera cercana al 100%.