Alejandra Giraldo se pronunció sobre el caso de presunto maltrato animal en un avión de Avianca

La presentadora Alejandra Giraldo mostró su descontento ante la denuncia de una pasajera de Avianca por presunto maltrato a su mascota - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, expresó su descontento a través de su cuenta de Instagram ante la denuncia de una pasajera de la aerolínea Avianca por presunto caso de maltrato animal. La usuaria relató que su mascota, llamado Lulo, habría sido descuidada durante un vuelo que requirió que estuviera en la bodega del avión, la denuncia generó indignación en la comunidad de las redes.

Giraldo recalcó en sus redes sociales la gravedad de la situación y solicitó a Avianca mayor sensibilidad ante el caso. La reconocida periodista, que además es una activa defensora de los derechos de los animales, mostró su apoyo a la denunciante cuyo canino habría sufrido negligencia durante el viaje del trayecto desde Medellín a Pasto.

Lulo se habría encontrado confinado en la bodega sin acceso a alimentación ni posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Ante el incidente, Alejandra Giraldo denunció la falta de cuidado y el trato inadecuado que podría poner en riesgo la vida del animal. La periodista ha sido previamente reconocida por su labor en favor de los animales, siendo galardonada con los Premios al periodismo Álvaro Gómez Hurtado por su implicación en temas de bienestar animal a nivel nacional.

“Que desastre. No puede ser esto, lo van a matar, Dios mío, Avianca por favor un poquito de sensibilidad”, publicó la presentadora de noticias a través de las historias de Instagram, en esa red social acumula 247.000 seguidores.

La periodista de noticias atacó a Avianca por la denuncia interpuesta por una pasajera - crédito Alejandra Giraldo/ Instagram

Este caso, que ha resonado en las redes sociales, también obtuvo el apoyo de figuras públicas como la creadora de contenido para adultos Amaranta Hank, quien rechazó la acción de la aerolínea a través de la red social X.

“Avianca va a tener encerrado a un animal durante 27 horas, sin alimentación, encerrado en un guacal sin poder ni siquiera salir a hacer sus necesidades “por políticas de la empresa”. Es maltrato animal”, escribió la colombiana.

El caso, que continúa desarrollándose, adquirió notoriedad cuando la dueña de Lulo notificó que, pese a haber sido reprogramada en otro vuelo, la aerolínea retuvo a su mascota en las bodegas, argumentando políticas internas para explicar la negativa en la prohibición de comida y la realización de sus necesidades. El hecho ha generado un amplio rechazo en la opinión pública, cuestionando las prácticas de Avianca en relación con el trato de mascotas.

La comunicadora mostró su indignación ante el aparente caso de maltrato animal que estaría sufriendo 'Lulo' - crédito @AmarantaHankTw / X

La denuncia realizada por Daniela Araujo en redes sociales relata que su mascota estuvo encerrada por aproximadamente 28 horas en la bodega de un avión, sin comida ni posibilidad de hacer sus necesidades, a pesar de los intentos por encontrar una solución. La aerolínea, presionada por la viralización del caso, habría adelantado el vuelo del canino a las 6:00 a. m. del sábado, tras la ola de reclamos en las plataformas digitales.

“27 horas sin comer, sin beber, sin hacer sus necesidades, y solo, a oscuras en la bodega de un avión. No autorizan que alguien lo lleve, no autorizan una guardería, no autorizan alimentarlo.... No me resuelven, no me dan opciones, y aunque pareciese que solo queda esperar, si quiero que la gente sepa cómo es @avianca , cómo son de insensibles, cínicos y descarados!!!”, escribió la joven.

La problemática comenzó cuando Daniela Araujo, que había adquirido boletos desde Medellín a Pasto para viajar con Lulo el 30 de noviembre, fue informada en el aeropuerto de la imposibilidad de que el perro viajara debido a la falta de adaptaciones en las bodegas de la aeronave.

“48 horas antes del viaje verifiqué que todo estuviera en orden, tenía toda la papelería lista. Llamé a Avianca y pregunté si todo estaba en orden y me dijeron que sí. Cuando llego al aeropuerto me dicen ‘no puedes viajar porque los aviones no son aptos para mascotas en bodega’”, indicó la denuncia de la mujer.