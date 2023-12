Jorge Rausch habló sobre la salida de Chris Carpentier de MasterChef Celebrity Colombia: “Tiene que escoger sus prioridades”

Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch vienen siendo los jurados de 'MasterChef Colombia durante las últimas temporadas - Crédito RCN

Jorge Rausch pasó de ser uno de los chefs más reconocidos del país entre los exclusivos comensales de sus restaurantes a convertirse en toda una estrella de la televisión por hacer parte de la mesa de jueces de MasterChef Celebrity Colombia, junto a Nicolás de Zubiría y el chileno Chris Carpentier.

La fama que obtuvo gracias al programa de RCN le ayudó a impulsar sus redes sociales, acumulando la cifra representativa de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En el perfil acostumbra a subir material relacionado con la gastronomía y también con su vida personal, principalmente en compañía de su novia, la joven modelo Nathalie Monsalve.

Recientemente el cocinero profesional dio de qué hablar y no por lo que es capaz de hacer tras los fogones, sino porque aplacó un rumor que venía sonando hace varios meses, debido a que desde la final de la última temporada del reality en el que trabaja se ha dicho que uno de sus compañeros abandonaría la producción.

El jurado de MasterChef se refirió a los posibles cambios en el equipo -crédito @jorge.rausch/ Instagram

Se trata de Carpentier, que en sus plataformas digitales ha sido poco claro al respecto. “Siempre se extraña Masterchef. Es como una promoción que sale. Entra una, sale otra. Pero no sé, vamos a ver qué pasa ahora a futuro”, expresó el originario del país austral.

También dijo que “en Masterchef eres un personaje un ratito y después sale la verdad, porque no puedes sostener el personaje 123 capítulos (...) Esa es la presión, te saca la verdad, saca la verdad. Te saca así, pero no es ni bueno ni malo, además”.

Dada la fuerza de los comentarios acerca de su supuesta salida del concurso televisivo, Rausch compartió la información que tiene sobre el asunto para aplacar el chisme, que tomaba cada vez más fuerza en internet.

“Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes, en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él, pero siente que hacer dos cosas a la vez es difícil y uno a veces tiene que escoger sus prioridades. Él es un tipo muy serio, muy profesional y yo creo que él siente que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer perfecto y capaz que hacer las dos cosas al tiempo, no le cuadra”, contó el bogotano en entrevista para Los 40.

Jorge Rausch habla de Chris Carpentier y su continuidad en MasterChef - crédito @los40colombia/Instagram

La emisora le preguntó a Rausch si es que sabía o no algo acerca de la posible llegada de Juan del Mar para reemplazar a Carpentier.

“No tengo ni idea. Si esto estuviera confirmado, se los confirmo yo a ustedes también, pero hasta donde yo sé, el canal no ha tomado ninguna decisión sobre el próximo jurado de ‘Masterchef’. Si es Juan del Mar, es un bacán, bienvenido, y si es cualquier otro, haremos un gran equipo, como siempre”, añadió.

El cartagenero ya ha participado en televisión - crédito @juandelmar.official/Instagram

No obstante, tanto Rausch como De Zubiría se han mostrado firmes en su decisión de continuar en la competencia.

Por su parte, Juan del Mar no es gastrónomo, sino profesional en Publicidad y Marketing, pero ha dedicado la mayor parte de su vida a los restaurantes. Las redes sociales y haber participado en Survivor: La isla de los famosos lo convirtieron en toda una autoridad en materia de cocina en Cartagena, el país y la región.

“Jugábamos a adivinar los ingredientes que tenía el plato que estábamos comiendo; y hasta que no los descifrábamos, no nos podíamos parar de la mesa”, explicó el cartagenero sobre su pasión por la cocina.