Hombre con el que vinculan a Andrea Valdiri rompió el silencio y aclaró cuál es su relación con la influenciadora

Internautas aseguran que una tercera persona habría sido el responsable de la separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma - crédito @FelipeSaruma/X

Andrea Valdiri ha dado de qué hablar recientemente por su ruptura con Felipe Saruma. Más de un año de matrimonio hizo que los influenciadores se dieran a conocer más de lo que habían logrado hasta ese momento. Sin embargo, el amor fue acabándose y la unión llegó a su fin después de oleadas de rumores.

De hecho, uno de los comentarios más recurrentes en redes es que la barranquillera le habría sido infiel a su compañero sentimental. Al descubrirlo, este último habría decidido ponerle fin al romance. No obstante, el santandereano salió a defenderla de esa versión tejidas por los internautas.

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, comentó.

Aún así, la sospecha sobre la existencia de un tercero en la relación persistió. El hombre al que vinculan con la bailarina atlanticense es el cantante vallenato Diego Daza. Ante el runrún, el artista tuvo que pronunciarse para aplacar los chismes a su alrededor.

Los rumores apuntan que Diego Daza y Andrea Valdiri estarían saliendo - crédito redes sociales

“Ni por ahí”, sentenció el intérprete en X como reacción a un video de TikTok en el que un usuario ofrecía supuestas pruebas de un romance entre él y la creadora de contenido digital.

Los usuarios en las redes sociales conspiran con un supuesto romance entre Andrea Valdiri y Diego Daza - crédito @diegodazam/X

Daza fue uno de los “invitados especiales” a la boda entre Valdiri y Saruma, por lo que se ha hablado de que los tres sostenían una amistad de larga data.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma hablaron de su separación

Pocos días después de su separación, ambos se pronunciaron al respecto de sus sentimientos. Por su parte, Andrea Valdiri expresó que fue feliz mientras todo duró y destacó lo que el realizador audiovisual le aportó durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”, indicó.

Asimismo, agregó que han sido días difíciles los que le han seguido a la ruptura. “A veces mi mirada está triste porque es algo que duele y lo afronto de esta manera, seguiré dando lo mejor de mí y los amo con todo mi corazón”, continuó diciendo en sus historias de Instagram.

Concluyó sus palabras al asegurar que “por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos”.

Mientras tanto, Saruma dejó ver su perspectiva. “Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos, pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando: para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que pudo pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida. Y bueno, se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro y lo mejor es que terminamos muy bien. Somos muy buenos amigos y estoy muy agradecido con ella siempre, y con su familia”, aseveró en sus plataformas digitales.