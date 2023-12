El drama al que se enfrenta la madre de niña que se ahogó cruzando la frontera con EE. UU.

Con la venta de varios objetos, la familia colombo-venezolana reunió el dinero necesario para cruzar la selva del Darién e iniciar una travesía hacia los Estados Unidos - crédito Video de la Alcaldía de Acacías

Una nueva tragedia se suma a la que vive una familia colombo-venezolana que, tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, perdió a una de sus integrantes.

Alondra Ruiz, la madre de Antonella Sánchez, una menor de cuatro años que murió intentando cruzar el río Bravo con su abuela en un acto desesperado por llegar a suelo norteamericano, ahora vive con la zozobra de si podrá ser repatriado el cuerpo de su hija, pues ha tenido dificultades para adelantar dicha diligencia.

Pero eso no es todo. Al parecer, delincuentes le estarían exigiendo a la mujer 10.000 dólares para devolverle a Egilda Lisberia León, su madre, que se encuentra desaparecida.

De acuerdo con el relato de Alondra Ruiz, su esposo Manuel Sanabria Ferias y su madre también fueron llevados por la corriente; y aunque no se ha confirmado el posible deceso de esta última, la madre reveló que el miércoles 29 de noviembre “apareció Manuel en una morgue en México, pero de mi mamá no sé sabe nada”, según reportó El Tiempo.

Según contó la mujer, el cuerpo de su esposo lo podrían traer de regreso al país tres de sus hermanos que viven en Cali, Perú y Venezuela. Sin embargo, no ha podido constatar dicha información.

Sobre la repatriación del cuerpo de la menor de cuatro años, la madre señaló que el consulado de Colombia en México le está ayudando con los trámites. Sin embargo, la familia no cuenta con recursos económicos para dicho fin: “No contamos con el dinero porque están pidiendo mucha plata, me vale 4.000 dólares, que en Colombia son 16 millones de pesos”, dijo Alondra Ruiz para El Tiempo.

En este momento, la mujer no está trabajando porque apenas hace dos meses tuvo su tercera hija, y tiene otra niña de dos años. Según relata, logra sobrevivir con lo que el papá de sus hijas le suministra, pese a que no viven juntos.

Es por eso que acudió a la solidaridad ciudadana y está pidiendo colaboración para recoger los recursos que necesita para traer de vuelta el cuerpo de su hija.

Alondra Ruiz hizo un pedido de ayuda en redes sociales para repatriar el cuerpo de su hija Antonella Sánchez, que murió intentando cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos - crédito Alondra Ruiz / Facebook

La familia, de origen venezolano y radicada en Acacías (Meta) desde 2018, donde nació Antonella, decidió partir de Colombia rumbo a Estados Unidos para mejorar su situación económica, pues, como narró la madre de la menor al medio regional Noticias de Acacías, en Colombia vivían de lo que hacían en el diario vendiendo tintos.

De hecho, fue con la venta de camas, lavadora, los carros de los tintos y otras cosas, que Alondra Ruiz reunió el dinero necesario para que su madre cruzara la selva del Darién e iniciara su travesía hacia los Estados Unidos.

“Mi mamá lloraba mucho porque ella decía que quería cumplir sus metas, me decía: ‘Alondra, quiero comprar una casa’, decía que tenía aquí cinco años en Colombia prácticamente perdidos porque no obtuvo nada. Yo embarazada, salía a vender tintos y la ayudé, reunimos el pasaje y ella se fue con mi hija y mi hermana, mi padrastro estaba en Cali y se encontraron en Turbo”, le dijo Alondra Ruiz a Noticias de Acacías.

La idea de Alondra Ruiz era que su madre se adelantara con Antonella Sánchez, la mayor de sus tres hijas, y se instalara en Estados Unidos mientras su bebé recién nacida crecía para ella poder viajar también a territorio norteamericano.

“Ella me dijo: ‘Mami, cuando yo esté en los Estados Unidos, tú te vas a ir con mis hermanitas?’ Yo le dije: ‘Síi, claro, pronto vamos a estar juntos’”, contó entre lágrimas Alondra Ruiz a RCN.

Sobre la presunta extorsión que estaría recibiendo Alondra Ruiz para que supuestamente le devuelvan a su madre, Manuel León, hermano de la mujer desaparecida, reveló a Blu Radio que a través de WhatsApp sujetos desconocidos los contactaron desde México para pedirle el dinero.