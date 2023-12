Baja en la Federación Colombiana de Fútbol: Carlos Lajud dejará el cargo como gerente de comunicaciones

La Federación Colombiana de Fútbol habría despedido a Carlos Lajud de la Gerencia de Comunicaciones - crédito Luisa González/REUTERS

La Federación Colombiana de Fútbol, que estaba satisfecha con los buenos resultados de las selecciones masculinas y femeninas durante la temporada 2023, sorprendió a aficionados y medios con la salida de Carlos Lajud, gerente de comunicaciones, y cuyo anunció se hará oficial en los próximos días.

El directivo llevaba un buen tiempo en la FCF, trabajó previamente en la Dimayor y colaboró con otros medios, pero en los últimos meses fue blanco de críticas y habría sido señalado por casos de maltrato laboral y acoso sexual contra otros periodistas.

Por el momento, no se sabe quién reemplazará a Lajud en la Gerencia de Comunicaciones de la entidad, en especial de cara a los compromisos de la selección Colombia el 10 y 16 de diciembre ante México y Venezuela, los duelos preparatorios del equipo femenino ante Nueva Zelanda y el doblete de preparación del cuadro sub-23 con Perú.

Todo sería por la riña en Barranquilla

La salida de Carlos Lajud tomó por sorpresa a varios medios de comunicación, aunque todo se habría dado por lo ocurrido en el estadio Metropolitano el 16 de noviembre, después del partido entre Colombia y Brasil por la quinta jornada de las eliminatorias al mundial de 2026.

Según el noticiero CM&, la razón para que el gerente de comunicaciones saliera del cargo fue por la pelea entre unos miembros de la Federación Colombiana de Fútbol y periodistas brasileños en la sala de prensa, que pasó de la agresión verbal a los golpes y fue necesaria la intervención de la Policía.

Así fue la pelea entre las delegaciones en la sala de prensa, tras el encuentro del 16 de noviembre - crédito @cworswick/X

Aunque no se aprecia que Lajud aparezca en una de las grabaciones que circulan en redes sociales, desde la Federación Colombiana de Fútbol no han dicho si ese fue el detonante de su adiós, más allá de que fue un acto reprochable y polémico que empañó la victoria de la Tricolor por 2-1.

“Bien ido”

Varios periodistas se pronunciaron sobre la salida de Carlos Lajud de la Federación Colombiana de Fútbol, en especial para destacar que se va una persona que era acusada de malos tratos a los comunicadores, uno de ellos es Iván Mejía Álvarez, exintegrante de Caracol Radio y Win Sports.

Iván Mejía Álvarez celebró que Carlos Lajud saliera de la Gerencia de Comunicaciones de la FCF - crédito @PajaritoDeIvan/X

Otro que consideró que fue una buena decisión fue Alejandro Pino Calad, editor de Publímetro, con los mismos argumentos de su excolega respecto a las denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y otros casos que se conocieron en redes sociales.

Alejandro Pino Calad criticó a Carlos Lajud, exgerente de comunicaciones de la FCF, por sus casos de maltrato y censura a periodistas - crédito @PinoCalad/X

Por su parte, Carlos Antonio Vélez, que trabaja para Antena 2 y Win Sports, había lanzado una fuerte crítica a Carlos Lajud en septiembre de 2023, cuando uno de los utileros de la selección Colombia regaló comida a algunos periodistas tras el empate sin goles contra Chile en Santiago.

El periodista Carlos Antonio Vélez afirmó que, a diferencia de Carlos Lajud, otros miembros de la Federación Colombiana de Fútbol son más amables con los medios - crédito @velezfutbol/X

“Si se porta bien conmigo, yo la ubico bien”

La revista Vorágine publicó el 18 de septiembre una serie de denuncias de acoso sexual y laboral contra Carlos Lajud, en su etapa con el canal RCN, por parte de cuatro mujeres que lo señalaron como responsable de toda clase de hechos que las afectaron.

Una de las mujeres afirmó que “un día las notas que yo dejaba preparadas comenzaron a desaparecer y me regañaban por eso. Al principio pensaba que era mi culpa, pero luego me di cuenta de que no lo hacía solo conmigo y a otras compañeras también se las borraba”.

Otra persona acusó a Lajud de que elegía a quiénes trabajaban en el medio a cambio de tener relaciones sexuales: “¿Sí ve? Si usted se porta bien conmigo, yo la ubico bien, usted se va a quedar allá, pero a las que se portan bien conmigo las puedo meter donde yo quiera”.