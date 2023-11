Diego Sáenz alertó a sus seguidores sobre las drogas sintéticas: “Mucha gente cercana a mí ha caído”

Diego Sáenz se refirió a una problemática creciente de salud pública - crédito cortesía

El presentador Diego Sáenz cada vez más se destaca como influenciador, con sus seiscientos mil seguidores en Instagram, luego de 10 años de carrera frente a las cámaras.

Desde sus cuentas oficiales, se ha dedicado no solamente a entretener y a compartir contenido con fines publicitarios, sino que, además, aprovecha su fama para exponer mensajes reflexivos.

Así lo hizo con una de sus últimas publicaciones, en la que se refirió a una problemática que afecta la vida de miles de jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, quiso mostrar la situación como algo más cercano de lo que parece, señalando que personas de su círculo más próximo se han visto perjudicadas.

Diego Sáenz alertó a sus seguidores sobre un tema asociado con la salud - crédito @saenzdiego/Instagram

“Este video es en serio, y hace varios meses quería hacerlo porque lastimosamente mucha gente cercana a mí ha caído en esto, he sabido de muchos casos y no quiero que les vaya a pasar a ustedes y a los suyos, lo vi con muchísima fuerza hace pocas que estuve en tres ciudades de los Estados Unidos”, comenzó diciendo el presentador bogotano en un reel.

A medida que seguía hablando, fue revelando que se refería a la adicción de muchos jóvenes por las drogas sintéticas, las cuales han ido ganando terreno en las calles colombianas y cuya comercialización se ha vuelto cada vez más común.

“Es que ya hoy en día ni siquiera podemos saber con exactitud qué es lo que estamos comprando, lo que vamos a consumir, lo que la gente está consumiendo y es ahí donde hoy nen día está la diferencia y el gravísimo problema. No nos hace más cool decir que sí y consumir algo frente a nuestros amigos simplemente por caer mejor, por hacer parte de algo, de un parche, de un contexto, de una fiesta de un festival de lo que sea. Habrá algunos que lo saben manejar, pero también se ha visto casos de personas que no lo pueden manejar, que les gana la adicción”, agregó el conducto y ex participante de MasterChef Celebrity.

Acerca del tema, el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de las Naciones Unidas determinó “cómo las desigualdades sociales y económicas son impulsadas por los desafíos que plantean las drogas; la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos causados por las actividades económicas ilícitas relacionadas con las drogas; además del creciente predominio de las drogas sintéticas”.

El presentador Diego Sáenz se refirió a una situación delicada - crédito @saenzdiego/Instagram

Rumores colocaron a Diego Sáenz en medio de un posible romance: la implicada habló

Además de su discurso reflexivo acerca de los vicios, el ex integrante de Nexo ESPN ha dado de qué hablar por los giros que ha tenido su vida amorosa en los últimos meses. Terminó su relación con la modelo Laura Barjum y se le asoció de inmediato con la actriz Zulma Rey.

La actriz reveló detalles de su relación con Diego Sáenz - crédito @zulmarey/Instagram

Ante los rumores, esta última tuvo que salir a dar declaraciones al respecto. “La respuesta a si Diego y yo somos pareja, si estamos saliendo o pasó algo entre nosotros es sencilla: él y yo somos como dos hermanitos. Nuestra relación es de dos grandes amigos que se quieren mucho”, manifestó ella en Buen día, Colombia.

De la misma manera, dio detalles de la relación de camaradería que tuvieron durante su participación en MasterChef Celebrity aunque muchos pensaban que no se la llevaban bien. “Te puedo asegurar que al llegar cada día entre todos nos tratábamos muy bien, conversábamos rico y nos deseábamos lo mejor, sin embargo, una vez comenzaban las pruebas cada quien iba por lo suyo”, concluyó.

Actualmente, Rey es una de las presentadoras de Hola gente.