Ministro de Defensa reconoció no haber denunciado el supuesto montaje que llevó a la investigación del general Rojas

En septiembre de 2023 se conoció que el general del Ejército Jhon Jairo Rojas estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por supuestos nexos con las disidencias de las Farc y abuso sexual.

Pero, según información que compartió Semana, al parecer, las acusaciones contra el general Rojas se tratarían de un montaje que buscó dañar el nombre del militar por órdenes de algunos coroneles.

Sobre el supuesto montaje, el ministro Iván Velásquez reconoció que desde la cartera de Defensa no se hizo ninguna denuncia ante la Fiscalía para que investigara la presunta participación de, por lo menos, el teniente David Acuña, que reconoció haber realizado seguimientos al general Rojas, entre otras acciones, con el fin de que se abriera una investigación en su contra.

Mientras atendía a los medios en un evento de solicitud de perdón por parte del Estado por casos de falsos positivos registrados en Ocaña, Norte de Santander, el ministro Velasquez aseguró que el ente investigador ya está al tanto de la situación del general y que, por lo tanto, será el encargado de dar respuesta sobre el futuro judicial de Jhon Jairo Rojas.

“El tema del general Rojas, una información que se tenía respecto de varios comportamientos atribuidos a él, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General y ya ella es la que tiene que dar respuesta sobre eso”

Luego, el ministro Velásquez confirmó que no presentó ningún material para ser tenido en cuenta por la Fiscalía: “Yo no he formulado ninguna denuncia”.

La defensa del general Rojas

Tras conocer que sería investigado por la Fiscalía General de la Nación por supuestos nexos con las disidencias de las Farc y casos de abuso sexual, el general Jhon Jairo Rojas aseguró que no entiende cómo pasó de ser héroe a villano.

“Cómo es posible que yo sea el que llevó las tropas y yo soy ahora el malo, el bandido, no tengo nexos con las disidencias de las Farc. La estructura Diomer Cortés estaba en el Cañón del Micay y allá se atacó, es testigo el alcalde de Argelia, el personero, de cómo llevé las tropas donde no existían”

También, explicó que su labor en el Ejército fue el de comandar batallones en varias operaciones contra las disidencias, por lo que negó tajantemente su colaboración con miembros de la Segunda Marquetalia, pues hizo énfasis en que los atacó y que existen registros de sus enfrentamientos.

“Yo soy un general que envié batallones y adelanté las operaciones, niego los nexos con la Segunda Marquetalia, yo los combatí, eso está registrado, soy el de los mayores resultados en la historia en el Cauca que lo miren, son 50 cabecillas neutralizados”

Por último, Rojas comentó que no tenía ninguna queja ni denuncia de su trabajo en el Cauca, por lo que afrontará la investigación de la Fiscalía y se siente listo para presentar las pruebas de su inocencia.

“Tres años en el Cauca, no hay ninguna queja, no tengo denuncias, y ahora tengo que revisar que le llegó a la Fiscalía, ponerme a disposición de la Fiscalía y alistar mis pruebas y mis documentos para ver qué es lo que está pasando y saber quién es el que denuncia”

La confesión del teniente Acuña

En entrevista con Semana, el teniente Fredy David Acuña Picón aseveró que: “Para mí es un montaje, yo participé” y confesó que ya había conversado con el general Rojas explicándole lo que había sucedido con los seguimientos. El teniente aseguró que hizo pública la denuncia porque cree en el karma, aunque ya había puesto en conocimiento del ministro Iván Velásquez los hechos que llevaron a la investigación del general.