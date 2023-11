A Shakira se le acabó la “luna de miel” con los jurados de Yo me llamo: “No te entendí nada”

La imitadora de Shakira recibió duros comentarios por su presentación musical por parte de los jurados - crédito Yo me llamo

En la reciente emisión del programa de imitación Yo Me Llamo, la participante que interpreta a Shakira no logró convencer al jurado durante su interpretación de la canción Me enamoré. La imitadora recibió críticas por parte de Amparo Grisales, por cantar con una voz “muy nasal” y también reprochó la vestimenta que usó en la presentación.

Te puede interesar: Shakira de “Yo me llamo” es criticada por cantar nuevamente “Antología”: fans se preguntan si tiene miedo

En la primera ronda del show, la doble de la cantante barranquillera había seleccionado el tema Que me quedes tú, pero para su segunda aparición eligió Me enamoré, para resaltar su relación sentimental con el imitador de Elvis Crespo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La participante Andrea Correa recibió críticas en su show en el escenario de Yo me llamo desarrollado en el capítulo 80 - crédito Yo me llamo

A pesar de que la participante dejó toda su energía en el escenario y se sentía satisfecha con su show, las apreciaciones negativas por parte de la jurado Amparo Grisales impactaron el ánimo de la concursante: “La tímbrica la tienes maravillosa, tu sabes que eres Shakira en cualquiera de sus colores, pero después no te entendí nada, hubo caídas de notas desafinadas”.

Te puede interesar: Amparo Grisales lloró en “Yo me llamo” al escuchar este testimonio de vida de una invitado

Los expertos Grisales y el maestro Escola estuvieron de acuerdo con la opinión acerca de la vestimenta de la participante Andrea Correa en el capítulo 80: “Esa peluca me pareció horrible, Shaki, ¿qué le pasó? Le copiaste los crespos a symphony, o sea esos crespos se ven maluquitos, no son así, son más despelucada, rockera porque esto es un pop rock maravilloso”, expresó la actriz colombiana.

“Siempre me has enamorado con tus presentaciones y tus looks que son tan dedicados con todos los detalles, hoy me pasó algo raro, no me conecté con tu show”, agregó el jurado argentino.

La jurado de Yo me llamo expresó comentarios negativos acerca de look de la imitadora de Shakira - crédito Yo me llamo

No obstante, Pipe Bueno, también miembro del jurado, manifestó que la doble se le notaba que estaba nerviosa en el momento que tocó la batería, algo que extrañó a los jurados debido a que la concursante ha tenido un buen rendimiento en el reality, tanto así que es una de las favoritas del público.

Te puede interesar: Imitador de Gilberto Santa Rosa ganó $100 millones en “Yo me llamo”: “Son lo más espectacular que nos ha pasado”

“Al caído caerle, la verdad es que sí mi vida, fíjate que lo que estabas haciendo en la batería somos conscientes que es crear una ilusión y demás porque hay algunos que no tocan de verdad y tú sí lo estabas haciendo, pero el truco estaba más en la actitud porque se veía como contadito (...) sí la actitud tuya hubiera sido distinta nos hubiera dado esa gran ilusión”, comentó el prometido de Luisa Fernanda W.

Los televidentes del programa conocido como El Templo de la Música escribieron a través de la red social X (antes Twitter) sobre el aspecto físico de la imitadora, cuestionando la autenticidad de su cabello y su parecido con el de la verdadera Shakira, además, de su interpretación.

La doble de la cantante barranquillera no tuvo una buena presentación musical en el programa de imitadores - crédito Yo me llamo

“Hoy no te llamas Shakira”; “Estoy de acuerdo con Amparo”, “Shakira estuvo peor con esta canción”; “Shakira hace lo que sea con tal de no bailar”; “Hoy Shakira no se llama. Cero favoritismo con ella porque ni sabe bailar”; “Hoy Amparo está siendo sincera con Shakira”; “Enserio que le paso a Shakira hoy lo esta haciendo muy mal”, fueron algunos comentarios de los usuarios que observan el reality de música.

La competencia de Yo Me Llamo aumentó la exigencia debido a que los expertos buscan las réplicas fieles a los artistas originales es por eso que después de las presentaciones a menudo conducen a debates intensos entre los participantes y el jurado. La precisión en la voz, la presencia escénica y la imagen son aspectos cruciales para convencer a los jueces y al público. La evolución de los concursantes y su capacidad para adaptarse a las críticas y mejorar en las rondas siguientes es una parte esencial del formato del programa y para competir por el premio millonario de $500 millones de pesos.