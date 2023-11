Luis Díaz daría el salto a uno de los mejores clubes del mundo: Barcelona quedaría descartado

Luis Díaz sigue sonando para salir del Liverpool en 2024 después de que Barcelona, al parecer, mostró interés - crédito Ian Walton/REUTERS

Luis Díaz se ha convertido en uno de los jugadores más apetecidos por los clubes en la temporada, luego de conocerse el interés del Barcelona para quedarse con el colombiano que es figura en el Liverpool, conjunto que solo le daría salida por un buen precio que refleje su talento.

Luego de su doblete ante Brasil por las eliminatorias, sumar cuatro anotaciones con los ingleses en la temporada y ser fundamental para el técnico Jürgen Klopp, es normal que otros conjuntos en Europa busquen la manera de que el cafetero pueda negociar una transferencia, pero la operación parece ser difícil.

Sin embargo, existiría un club que sería capaz de dar todo el dinero que Liverpool pediría por Luis Díaz, le daría el estatus de estrella en la nómina y lideraría la equipo en el camino a ganar la Champions League en 2024, aunque con un mal antecedente respecto a futbolistas colombianos.

Una operación con tinte blanco

Luego de que se conociera la intención del Barcelona por fichar a Luis Díaz, salieron más datos respecto a los equipos que estarían atentos a la situación porque el Liverpool no rechazaría una negociación por el jugador, pero impondría una serie de condiciones que afectarían el negocio.

Uno de esos clubes es nada menos que el Real Madrid, como lo dio a conocer el periodista británico Ekrem Konur, experto en fichajes del fútbol europeo, que señaló al cuadro blanco de intentar en enero quedarse con el cafetero, pero los ingleses dirían que no en ese momento y esperarían al final de temporada.

Real Madrid tendría en carpeta de fichajes a Luis Díaz para 2024 - crédito @Ekremkonur/X

Por otro lado, el valor de Luis Díaz en el mercado es de 75 millones de euros, según Transfermarkt, el Real Madrid no tendría problema en pagar esa suma y hacerle un contrato a largo plazo. Sin embargo, todo quedaría hasta junio de 2024 para definir su situación.

Colombianos en Real Madrid

En caso de que Luis Díaz acepte la oferta del Real Madrid, se convertiría en el cuarto colombiano que haga parte de la plantilla blanca en toda su historia, pero con el mal pasado que dejaron sus antecesores porque ninguno de ellos salió de la mejor manera en la institución.

El primero fue Freddy Rincón, atacante que jugó entre 1995 y 1996, marcó solo un gol en 21 compromisos y no es muy recordado en el cuadro Merengue, pero se tiene muy presente que fue víctima de comentarios racistas en algunos partidos de la Liga.

Freddy Rincón fue el primer colombiano en vestir la camiseta del Real Madrid - crédito @freddyrinconoficial/Instagram

Poco tiempo después fue el turno de Edwin Congo, un delantero proveniente del Once Caldas que firmó contrato en 1999, pero nunca participó en un encuentro oficial porque lo enviaron a préstamo en Valladolid, Vitoria Guimaraes de Portugal y Toulouse de Francia. Sin embargo, el club lo tiene entre los jugadores campeones de la Champions League 2002 porque estaba inscrito.

Finalmente, James Rodríguez es el recuerdo más reciente de un colombiano en Real Madrid, jugó entre 2014 y 2020, con dos temporadas a préstamo en Bayern Munich de 2017 a 2019, y su primera temporada fue la mejor de todas con 17 goles en 46 encuentros, pero sus problemas con los técnicos Rafa Benítez y Zinedine Zidane lo condenaron a la suplencia y se fue con más pena que gloria.

El colombiano brilló por sus asistencias y goles en la primera temporada y tuvo altibajos en su paso por el club español - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Un sueño difícil de lograr

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, le dijo a Win Sports que el sueño de su hijo es ponerse la camiseta de los catalanes: “Es un fiel seguidor del Barça y sería su sueño llegar a Barcelona… Hasta este momento hay que agradecerle al Oporto de Portugal y al Liverpool por esa acogida con Luis, por cómo lo recibieron”.

De hecho, el periodista Christian Martín afirmó que la operación se daría por un intercambio: “En el Liverpool esperan que Barcelona les ofrezca un jugador y que sería Frenkie de Jong, es por ahí el indicado (...) si dan los números, Luis Díaz aceptaría irse al Barcelona que es el sueño de él, lo dijo públicamente”.

Sin embargo, el diario Marca señaló que los Blaugranas no querrían despegarse del volante y buscarían renovarlo, aunque la negociación es complicada: “El neerlandés ya sabe que el club quiere ampliar su contrato, pero no es sencillo. No tiene prisa y tampoco olvida lo que pasó el anterior verano cuando el club quiso venderle”.