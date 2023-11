Jessi Uribe: esta es la millonada que paga el cantante por la manutención de sus cuatro hijos

Jessi Uribe debe pagar millonaria suma mensual por la manutención de sus cuatro hijos

Se reveló la millonaria cifra que debe pagar Jessi Uribe mensualmente para la manutención de sus cuatro hijos, Luna, Sarah, Alan y Roy, producto del amor de su anterior relación que duró 12 años.

El artista de música popular tiene que consignarle cada mes la suma de 30 millones de pesos a su expareja Sandra Barrios, madre de los pequeños y quien tiene a cargo la custodia legal de los menores. Este dinero según el juez debe ser divido en partes iguales entre beneficiados.

Es importante mencionar que el artista intérprete del tema Dulce pecado, le salió al paso a los rumores que lo acusaban de mal padre, durante la pandemia, un periodo en el que recibía numerosas críticas por descuidar a sus hijos, según algunos seguidores. En aquel momento, el cantante se pronunció explicando que, aunque aportaba económicamente al bienestar de sus hijos, la situación de la cuarentena le había impactado financieramente, lo que dificultaba su capacidad para mantener el mismo nivel de apoyo económico.

Las declaraciones de Jessi Uribe sobre la manutención de sus hijos resonaron entre los usuarios las redes sociales, quienes reaccionaron con duros comentarios que lo tildaban de ‘tacaño’. Ante los continuos señalamientos e insultos, el bumangués decidió responder a las acusaciones, revelando que su contribución económica mensual para el sustento de sus pequeños era de 30 millones de pesos colombianos.

Tras la revelación del cantante de música popular sobre la cantidad de dinero que aportaba para sus hijos, muchos fanáticos se mostraron sorprendidos por la elevada cifra. A pesar de que el artista es bien remunerado por su carrera musical, la divulgación de esta información apaciguó las críticas y el hostigamiento que había estado recibiendo. Varios de sus seguidores aplaudieron su acción. No obstante, se mantuvo un grupo de detractores que compartieron la idea de que la paternidad no solo se mide en términos económicos, señalando que “el dinero no te hace ser buen padre”.

¿No quiere más hijos?

El matrimonio de Jessi Uribe con Paola Jara continúa en el ojo mediático por temas diferentes alejados de la música. El principal de ellos, que el cantante bumangués haya decidido dejar a su esposa para tener una relación amorosa con Jara, lo que por supuesto generó polémica y muchas críticas, en las que incluso los acusaron de una infidelidad. La cual el ex jurado de A otro nivel ha desmentido en repetidamente.

Una de las más frecuentes preguntas que le hacen al artista de música popular sobre su vida en pareja con la también cantante Paola Jara con quien lleva cuatro años de relación y uno de casados es ¿por qué no han tenido hijos juntos?, a pesar de que él ya cuenta con cuatro.

La intérprete de la canción Murió el amor, quien estuvo como invitada en el programa de YouTube llamado La sala de Laura Acuña, respondió esta duda cuando las presentadoras del magacín le pusieron sobre la mesa el tema de ser madre:

“No sé todavía. Ese tema lo vivo pensando, lo pienso y lo pienso y no sé. ¿Será que me da miedo? Es una responsabilidad tan gigante y una decisión tan importante que no sé por qué... la he postergado varios años de mi vida y, finalmente, ahorita no sé. Con Jessi si lo hemos hablado, él sí quiere y yo le digo, ‘¿Amor, en serio?’, él dice: sí, yo quiero un hijo contigo”, compartió la artistas de 40 años de edad.

Paola quien lleva una excelente relación con los hijos de Jessi con quienes comparten planes de fines de semana y viajes, no se mostró muy emocionada ni abierta a la idea de convertirse en madre.