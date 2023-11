Niña de cuatro años murió ahogada en el río Bravo: familia colombiana trataba de llegar a Estados Unidos

Antonella Sánchez Ruiz, de cuatro años, murió ahogada mientras intentaba cruzar el río Bravo con su abuela y demás familiares - crédito redes sociales / Alondra Ruiz

Lo que inició como el denominado “sueño americano” para una mujer, su esposo, una hija y una nieta que intentaban llegar hasta Estados Unidos para buscar una mejor vida, terminó en una pesadilla, pues Antonella Sánchez, una de las menores que viajaba con la mujer, murió ahogada mientras intentaba cruzar el río Bravo con su abuela.

Te puede interesar: Acción contra el Hambre asistirá población migrante en la región del Darién

La familia de origen venezolano y radicada en Acacías (Meta) desde el 2018, donde nació Antonella, decidió partir de Colombia rumbo a Estados Unidos para mejorar su situación económica, pues, como narra Alondra Ruiz, madre de la menor, en Colombia vivían de lo que hacían en el diario vendiendo tintos.

“Mi mamá lloraba mucho porque ella decía que quería cumplir sus metas, me decía: ‘Alondra, quiero comprar una casa‘, decía que tenía aquí cinco años en Colombia prácticamente perdidos porque no obtuvo nada. Yo embarazada salía a vender tintos y la ayudé, reunimos el pasaje y ella se fue con mi hija y mi hermana, mi padrastro estaba en Cali y se encontraron en Turbo”, le dijo Alondra Ruiz, madre de la menor fallecida, al medio regional Noticias de Acacías.

Te puede interesar: Más colombianos estarían secuestrados por carteles mexicanos: tres bogotanos desaparecieron al tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La idea de Antonella Ruiz era que su madre se adelantara con Antonella Sánchez, la mayor de sus tres hijas, y se instalara en Estados Unidos mientras su bebé recién nacida crecía para ella poder viajar también a territorio norteamericano.

Te puede interesar: Defensoría solicitó ayuda humanitaria para colombiana que perdió a sus dos hijos al cruzar la frontera entre México y EE. UU.

Con la venta de camas, lavadora, los carros de los tintos y otras cosas Ruiz reunió el dinero necesario para que su madre cruzara la selva del Darién e iniciara su travesía para llegar a Estados Unidos.

La madre de la menor fallecida le contó al medio citado que vivió seis días de angustia mientras su madre, su hija y demás familiares cruzaban la selva, donde pasaron hambre, frío y sufrieron las inclemencias del clima tropical.

Alondra Ruiz dijo que en esa semana su hija perdió mucho peso y quedó al borde de la desnutrición, por eso, en Costa Rica tuvo que enviar dinero para que le compraran medicamentos a la menor con el objetivo de que se recuperara y pudiera aguantar el resto del viaje.

Durante la travesía la familia de Alondra Ruiz le envió videos de su hija cruzando la selva - crédito Alondra Ruiz / Facebook

Tras 15 días en territorio tico, la familia avanzó por todo Centroamérica a pie, atravesó Honduras, Guatemala y llegó hasta México, donde se produciría la tragedia.

Cuando llegaron a Ciudad de México tomaron tres trenes de carga controlados por los denominados coyotes, traficantes de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Cuando culminaron su travesía por el desierto en el tren llegaron hasta la población fronteriza de Piedras Negras, un punto concurrido por los migrantes para atravesar el río Bravo y llegar hasta los Estados Unidos.

“Mi mamá me dijo: ‘Ya estoy en Piedras Negras, hija, me voy a quedar en un refugio, mañana me voy al río y lo paso. Si no me comunico contigo es porque ya me entregué (a las autoridades migratorias de Estados Unidos)‘. Mi mamá pasó el río cuando estaba alto, en lo peligroso”, dijo Alondra Ruiz a Noticias de Acacías.

Alondra Ruiz hizo un pedido de ayuda en redes sociales para repatriar el cadáver de a Antonella Sánchez - crédito Alondra Ruiz / Facebook

La madre de la menor fallecida contó que los hechos ocurrieron el sábado 11 de noviembre sobre las 2:00 p. m. (hora colombiana) e indicó que su madre la llamó y le dejó mensajes pidiéndole que orara por ella porque ya iba a pasar el río Bravo.

“El lunes (13 de noviembre) un amigo que iba con mi mamá puso unas caras llorando en WhatsApp y puso: ‘Que en paz descanse la familia Zambrano‘ y puso foto de mi familia. Yo lo llamé, llamé a un tío y me dijo: ‘La verdad es que su mamá... Su hija se ahogó en el río’”, relató Ruiz.

La mujer contó que su hija iba sobre los hombros de su padrastro en la parte de adelante de la cadena de personas que estaba cruzando el río y los arrastró la corriente, hasta el punto del cuerpo de agua llegó una lancha y los rescató, sin embargo, la menor ya había ingerido mucha agua y murió en un centro médico de Estados Unidos.

La tragedia cobró solo la vida de Antonella Sánchez Ruiz; la hermana y el padrastro de Alondra Ruiz están desaparecidos y solo tiene noticias de su hermana de 12 años, que fue rescatada y llevada a un albergue en Estados Unidos. El día de la tragedia murieron 20 personas.