Por sueldo de $21 millones como contratista, el pastor Alfredo Saade se agarró con Daniel Briceño, Polo Polo y hasta María Fernanda Cabal

El concejal reveló la millonaria suma que el Ungrd le paga a Alfredo Saade, el pastor se defendió a través de la red social X (antes Twitter) - crédito Felipe Cubillos / montaje Infobae

El concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático Daniel Briceño publicó a través de su cuenta de X la cifra millonaria que recibe mensualmente el pastor cristiano, especialista en Gerencia y Gobierno, Alfredo Saade, por parte del Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).

Te puede interesar: Sindicatos solicitaron cambios en la reforma laboral relacionados con los trabajadores por aplicaciones de domicilios

“$21.420.000 al mes le pagamos al señor Alfredo Saade con la plata del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que ataque periodistas, diga que hay que cerrar el Congreso y comparta noticias falsas en favor del gobierno. Contrato total de $257.040.000″, escribió el abogado y especialista en derecho público que, además, adjuntó los que sería el contrato de Saade.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Daniel Briceño, el concejal de Bogotá, reveló la cifra millonaria que estaría recibiendo el pastor cristiano Alfredo Saade por parte del Ungrd - crédito X

Saade Vergel reaccionó ante la revelación del concejal diciendo que fue elegido para dirigir el Instituto de la Gestión del Agua del departamento de La Guajira, una entidad creada por Gustavo Petro el 26 de julio, además, aceptó que estuvo vinculado en el pasado en la Ungrd.

Te puede interesar: Centro Democrático presentó los resultados de la reunión de Álvaro Uribe con Petro: “No fue un diálogo sino un debate”

“Concejal le llegó tarde el chisme. Yo no trabajo para la @UNGRD trabaje e hice un impecable trabajo. Le recuerdo que fui nombrado director de lo que iba ser el instituto de gestión del agua para La Guajira. Usted será un pésimo concejal de Bogotá ya que ni siquiera sabe que para ser nombrado a nivel nacional o local NO SE PUEDE SER CONTRATISTA DEL ESTADO. A quien le filtró el contrato dígale que también le filtre la terminación en común acuerdo entre las partes. Con razón el centro democrático solo sabe de narco avionetas cartel de Sinaloa masacres del aro paramilitarismo y hornos crematorios. Levántate a estudiar y a trabajar vago”, escribió el pastor cristiano.

El pastor Cristiano le respondió a al concejal Daniel Briceño acerca del supuesto dinero que recibe por parte de la Ungrd - crédito X

El concejal bogotano también publicó los últimos pagos reportados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por una cifra de $21.420.000 realizada el 2 de noviembre, sin embargo, Saade Vergel se defendió diciendo que esa era la fecha en la que había dejado de trabajar para la entidad.

Te puede interesar: Nicolás Petro se quejó del “matoneo” y Daniel Briceño le respondió: “Es un delincuente, no es ninguna víctima”

“Tontico! Aprende a diferenciar entre un pago y la la fecha que dejaste de laborar. Dios mio pobre Bogotá con tontis de concejal. Levántate Bogotá”, expresó el abogado y experto en marketing político.

El concejal Daniel Briceño reveló que la última fecha en la que recibió el pago fue el 2 de noviembre, sin embargo, Saade alega que fue el día en el que dejó de trabajar para la entidad - crédito X

El representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero se sumó a las declaraciones del concejal y publicó: “¿Por cuantos meses trabajó, pastor? Y no se preocupe que si no cuenta pediré a la UNGRD con derecho de petición que me de la información. También pediré sus informes para ver qué tan impecable fue su trabajo. Increíble que el gobierno favorezca a un anti-demócrata como usted”.

Saade no tardó en responderle al representante indicando que llevará al Congreso de la República las copias acerca de su trabajo con la entidad colombiana que dirige y coordina el sistema de prevención y atención de desastres.

El representante Andrés Forero también comentó acerca del contrato millonario del pastor cristiano Alfredo Saade - crédito X

Forero también agregó refiriéndose que el abogado Saade Vergel utiliza sus redes sociales para difundir “noticias falsas”: “¿La difusión de noticias falsas, los ataques a periodistas y magistrados, y sus anti-democráticos llamados a cerrar el Congreso hacen parte de sus obligaciones contractuales?”

Aunque el abogado no respondió la acusación acerca de la supuesta difusión de “noticias falsas”, le preguntó acerca de un rumor relacionado con sus trabajadores: “Representante ya que toca el tema de contratación me gustaría preguntarle sobre una investigación que adelanta una de las periodistas que me asesora: Es cierto que usted le quita un porcentaje mensual a los empleados de su UTL en la cámara de representantes? Sería tan amable de responderme? Así le evito a nuestra periodista ir hasta su oficina. Gracias”.

Alfredo Saade le contestó al representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, acerca de un posible contrato con la Ungrd - crédito X

La discusión en la red social X (Twitter) se extendió cuando el congresista Miguel Polo Polo se unió a la polémica manifestando que el pastor cristiano está “viviendo sabroso ganándose $21.420.000 para fomentar fake news y perfilarnos a los opositores con mentiras y manipulaciones”, además, indicó que quería justificar la “burocracia” con la problemática del agua en el departamento de La Guajira.

Saade Vergel no escatimó en sus comentarios, así que llamó a el congresista “perro faldero de la senadora Cabal” y acerca de las noticas que publica en las redes sociales manifestó que: “No defiendo personas, defiendo propósitos y al presidente Petro lo puso Dios en la presidencia con el propósito de sacar a la luz la maldad de las mafias politiqueras y corruptas de las cuales hoy haces parte”.

El pastor cristiano recibió cientos de criticas por sus comentarios, pero el abogado manifestó que solo se estaba defendiendo: “Entonces por el hecho de ser pastor, tengo que dejar que la senadora Cabal y sus cómplices destruyan a Colombia y manoseen al poder popular como han estado acostumbrados a hacerlo? No senadora, no se equivoque; quienes creemos en Dios y predicamos de su poder salvador, nos asiste aún con más responsabilidad, defender a aquellos que no tienen cómo defenderse. La democracia se respeta y no se violenta como lo hace usted a diario”.