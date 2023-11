Aitana rompió en llanto durante su concierto en Bogotá tras conocerse su ruptura con Sebastián Yatra: “Emocionalmente no estoy tan bien”

La cantante Aitana se presenta en concierto en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La cantante española Aitana Ocaña emocionó a sus seguidores en Bogotá, Colombia, durante su concierto del domingo 26 de noviembre de 2023, en el cual interpretó temas de su más reciente disco Alph. Entre gestos de tristeza y lágrimas, los asistentes al evento en el Movistar Arena percibieron una particular carga emocional en la actuación de la artista, especialmente al cantar su éxito Vas a quedarte.

Las emociones de Aitana pudieron ser ocasionadas debido a que el cantante colombiano Sebastián Yatra confirmó que eran solo amigos.

La cantante compartió con sus seguidores su estado anímico disminuido y la visión de la vida como una sucesión de cambios. Dicha apertura emocional precedió la confirmación de Sebastián Yatra, quien, frente a la prensa de Telediario el lunes siguiente, comunicó estar soltero y de tener solo una amistad con la artista española.

“Nos queremos muchísimo. Somos y seremos grandes amigos de por vida. En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino, pero la aprecio enormemente y vivimos momentos muy especiales este año”, fueron las palabras del colombiano en el canal mexicano.

La vocalista española demostró su tristeza ante el público colombiano y comenzó diciendo: “Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer (...) Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decirme un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía ‘papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal’”, expresó la joven cantante refiriéndose a que se iba sentir mal en el escenario.

La artista española no aguantó las lágrimas frente de sus fanáticos, pero ella misma se dio ánimo ante la triste situación que está enfrentado:

“No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella. Y de eso va esta canción”.

La cantante española se mostró conmovida ante su público colombiano en el Movistar Arena - crédito redes sociales

La talentosa Aitana se presentó en Bogotá

Aitana inició el evento musical desarrollado en el Movistar Arena con Los Angeles, una de las 15 canciones de su tercer álbum lanzado en septiembre. La joven de 23 años, reconocida como una de las grandes estrellas del pop español, no se guardó nada a pesar de la reciente separación de Yatra, con quien colaboró en temas como Las dudas y Corazón sin vida, que no figuraron durante el espectáculo.

La intérprete se expresó ante el público colombiano al que calificó como uno de los mejores, destacando el apoyo de los fans puesto que coreaban las letras de su nuevo trabajo discográfico. Este concierto forma parte de su gira por América Latina, habiendo pasado ya por México con una lista de éxitos clave en su carrera como Tu Foto del DNI y Mon Amour.

Aitana, cantante española, sorprendió a su público colombiano en su presentación en el Motivar Arena - crédito archivo de Infobae

La conexión entre la española y sus seguidores fue palpable; con la bandera de Colombia sobre sus hombros, cantó ‘+’ haciendo caso a las exclamaciones de los presentes. No obstante, las reacciones más intensas surgieron cuando, antes de interpretar The Killers, debido que no pudo contener las lagrimas en medio del show.

El impacto de Aitana en Latinoamérica crece tras cada presentación, con un Alpha que busca ampliar su diversidad musical y desplegar sus raíces en la música urbana y electrónica de los años 90. La presentación en Bogotá, que congregó aproximadamente a 14.000 personas, reafirma la popularidad de la artista en la región y se espera que su gira continúe cosechando éxitos a pesar de su reciente ruptura amorosa.