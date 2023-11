Pirry se confesó sobre lo que siente tras haber votado por Petro: “En este país no gobierna el Presidente”

Pirry habló de su voto por Petro en entrevista con Juan Diego Alvira - crédito @pirryoficial/Instagram

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, se hizo reconocido en los medios de comunicación colombianos como un periodista frentero, especialista en tocar temas socialmente sensibles, y que desde hace un tiempo ejerce como independiente.

Su programa de historias reales le valió varios premios, y ahora como independiente comenzó a ser más abierto en su pensamiento político en redes sociales, lo cual le representó diferentes reacciones por parte de sus seguidores.

En el pasado reciente confirmó que en las elecciones presidenciales de 2022 votó por Gustavo Petro. Sin embargo, a más de un año del inicio de este gobierno, Juan Diego Alvira le preguntó cómo se sentía por la elección que hizo y si se arrepentía de la misma.

Por la insistencia del entrevistador,, el comunicador interrogado aseguró que “esta era la entrevista que no quería dar”. No obstante, a pesar de tener cierto recelo, se atrevió a contestar lo que piensa al respecto.

“Yo veo el país es un momento particularmente en lo que tiene que ver con la información en el momento más oscuro que la he visto desde que tengo memoria”. Asimismo Guillermo Arturo resaltó que esto no es un mal exclusivo en Colombia.

Siguió por señalar que más allá de lo que Petro haya hecho o no, considera que “este señor llegó a la presidencia sabiendo que le iba a tocar, en este país no gobierna el presidente, gobiernan los poderes locales, los cacicazgos políticos, las mafias y los diferentes grupos económicos”.

Sobre esto, aseguró que esa situación podría ser altamente perjudicial, debido a que debilita poco a poco la democracia que pueda haber en un país.

“En la democracia, en el papel, cada uno tenemos los mismos derechos porque nuestro voto vale lo mismo. Pero ya en la práctica, su voto o mi voto no valen lo mismo que el voto del señor banquero, que además de banquero tiene dos medios de comunicación y es dueño de gran parte de los contratos de infraestructura del país”, agregó el boyacense.

Añade que espera que el mandatario busque la solución para todo lo anterior, la cual es, según él, “desensamblar totalmente el sistema político que hay y volver a crearlo de cero”.

Confesó que desde el año pasado se le ha atacado a través de las plataformas digitales por decantar su voto hacia la izquierda. “Mucha gente me escribe: ‘¿Sí ve? por su culpa’, por mi culpa, la democracia en un derecho que todos tenemos y en este derecho, tenemos derecho a equivocarnos y algo les digo en otras elecciones yo: ¿qué haría votar por Rodolfo o votar por la extrema derecha?, hubiera votado igual”, concluyó.

Pirry dio nuevos detalles del reciente accidente que sufrió

El periodista mostró a través de Instagram sus cicatrices, que él mismo dice “estoy orgulloso de ellas”. Instagram/@pirryoficial.

Por otro lado, en diálogo con La red, de Caracol Televisión, Pirry contó cómo siguió de un accidente que sufrió en su casa. Mientras cambiaba las luces del baño, se cayó y se golpeó la cabeza. Tuvo que ir al hospital de inmediato para que se le tratara apropiadamente.

“Me di ese golpe y me desperté a los dos días. Me tuvieron que hacer ecografía, radiografía. Si hubiera estado solo, no sé que habría pasado. Cualquiera puede morir en cualquier momento”, dijo.

Asimismo, indicó que ahora tiene “una cicatriz más para la colección, pero nada que lamentar. Como dicen las abuelas “lo único que se necesita para morirse es estar vivo”.