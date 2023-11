Los Billis causó tendencia en redes sociales por su banda sonora: esto dijo el encargado de la música en la serie

La serie Los Billis ya se encuentra disponible en la plataforma Prime Video desde el 3 de noviembre - crédito @PrimeVideoLat/X

Norte de Bogotá. Los 80. Un grupo de jóvenes de clase alta que se hacían llamar Los Billis se sentaban en la entrada de un centro comercial “a parchar”. Lo que comenzó como un plan tranquilo e inocente de adolescentes, terminó siendo el origen de una de las leyendas urbanas más turbias de la capital del país.

De querer parecer malos, pasaron a intentar serlo de verdad. Robaban, sembraron el caos en la ciudad y varios terminaron con trágicos finales en sus vidas. Tan conocida fue esta historia que inspiró una serie estrenada recientemente en Prime Video.

De inmediato, la audiencia fue respondiendo a la ficción basada en hechos reales y la colocó en el primer puesto de las creaciones colombianas más vistas en la plataforma. Esa tendencia se extendió en las redes sociales, en las que se viralizaron videos de algunas escenas en las que aparecen canciones significativas.

La serie colombiana "Los Billis" evoca los años 80 en un barrio de estrato alto de la ciudad de Bogotá - crédito @PrimeVideoLat/X

Y es que la banda sonora se volvió fundamental. Por la época y lugar en que transcurren los hechos, hubo fuerte presencia de rock en español, baladas y música protesta en algunos de los fragmentos. El supervisor musical mexicano Herminio Gutiérrez fue el responsable por formar la banda sonora.

El experto hizo lo propio en éxitos de la historia del cine latinoamericano como Amores perros o No se aceptan devoluciones. Desde hace algunos años, comenzó a aproximarse a Colombia para entender mejor su cultura y estuvo detrás de la música de series como Los iniciados, El robo del siglo, Juanpis González: la serie o A grito herido.

En diálogo con Infobae Colombia explicó cuál fue el secreto detrás de la correcta elección de los temas musicales presentes en Los Billis.

“Cada uno de los miembros de mi equipo representaba como a una generación diferente. Cuando uno tiene cinco generaciones que se encuentran a escuchar una canción y a verla con una escena con un personaje y descubrir que esas cinco generaciones estaban de acuerdo con esa canción... Creo que eso fue el filtro más importante y creo que el público que ha visto Los Billis o que ha recomendado ver Los Billis, logró sentir eso, logró sentir que le estábamos hablando a él, al tío, al papá, a la abuelita, a la tía con cada una de las canciones. Finalmente no era el gusto personal de los hermanos Ayala o de Herminio Gutiérrez, sino que eran cinco generaciones hablando de música con el único fin de que el espectador dijera “qué chimba de canción, me encanta esta canción”, expresó.

Herminio Gutiérrez fue el supervisor musical de Los Billis - crédito Fernando Aceves / Cortesía

Por otra parte, respondió cuál sería su banda sonora ideal si viniera un día a Colombia y ese viaje fuera un episodio de una serie o una película.

“Si yo fuera a Colombia creo que pondría en primer lugar Fonseca. Gracias a mi mujer, la canción de Prometo la amo, se convirtió en una de mis canciones favoritas de banda sonora personal, que escucho siempre como en Navidad, cuando estamos en familia, la amo y me encanta mucho. Después yo creo que tendría que escuchar sí o sí, alguna canción de El Frente Cumbiero, me gusta la energía que tienen, me gusta lo que son. Asimismo, una banda que he visto en vivo y que me hace sentir que en la música finalmente no importa en qué estrato tú estés, no importa si vas caminando sobre la carrera Séptima o vas por la carrera quinceava, tú puedes voltear a ver alguien con alegría: creo que son Los Petit Fellas. Me gusta la energía que te generan y como esta sensación, pues de abrazar a la gente que tienes al lado de decir, oiga, todo va a estar bien”, admitió.

Finalmente, indicó que era casi que obligatorio se escuchara Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel, después de un mal día.