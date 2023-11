La prensa italiana defendió a Cuadrado de los abucheos de la Juventus: “Inapropiados y estúpidos”

Juan Guillermo Cuadrado regresó de su lesión y volvió a jugar con el Inter ante la Juventus - crédito @cuadrado/Instagram.

Juan Guillermo Cuadrado entregó una excelente noticia a los seguidores de la selección Colombia. El extremo superó su lesión que lo tuvo alejado de las canchas por dos meses y volvió a sumar minutos de juego con el Inter de Milán, en el partido ante la Juventus por la fecha número 13 de la Serie A.

Aun así, el regreso del oriundo de Necoclí al césped no fue del todo amable. El partido de su regreso fue contra su exequipo, donde pasó los años más fructíferos de su carrera, y los hinchas de la Vecchia Signora le demostraron al cafetero que no es bienvenido en su casa.

Con una silbatina masiva, el colombiano recibió el “odio” de los seguidores locales, acción que no entendió la prensa italiana, teniendo en cuenta todo el aporte que dio Cuadrado a la Juventus.

El portal Calcio Mercato fue uno de los primeros en referirse a lo acontecido, a través de su periodista Furio Zara. En uno de sus artículos, calificaron el actuar de los hinchas bianconeros como innecesario y estúpido: “El gesto de esta semana fueron los abucheos que la afición de la Juventus reservaba para Cuadrado. Silbidos fuera de lugar, inapropiados, estúpidos”.

El malestar de la afición de la Vecchia Signora con el cafetero es principalmente por haber fichado con uno de sus rivales directos en Italia. El Inter es enemigo constante de la Juventus, sobre todo en la disputa por la liga, por lo que los seguidores no le perdonan a Juan Guillermo ese “acto de traición”.

Aun así, fue decisión propia de la Juve el dejar ir a Cuadrado, yendo en contra de los intereses del futbolista que estaba buscando una renovación de su contrato. Por esto, complementando su defensa, el periodista italiano defendió a Juan Guillermo señalando al conjunto juventino como el único culpable de este “divorcio” amargo:

“¿Por qué recibirlo con abucheos? ¿Por qué este odio gratuito? ¿Por qué este deseo tóxico de borrar el pasado, trazar una línea y olvidar? Te puede gustar Cuadrado o no, ese no es el punto. Puede resultar molesto debido a su inclinación natural a buscar astutamente alguna que otra infracción, pero ese ni siquiera es el punto. El meollo del asunto es otro. ¿De qué faltas ha sido culpable Cuadrado? ¿Quizás ir a jugar con el Inter? Pero fue la Juventus la que lo abandonó, o mejor dicho, la que creyó que ya no tenía nada que aportar a la causa juventina”.

Así fue la silbatina de los hinchas de la Juventus a Cuadrado

Fue en la segunda parte del encuentro cuando el técnico del Inter, Simone Inzaghi, le dio entrada a Cuadrado y mientras esperaba en la banda la aprobación del árbitro para ingresar, la hinchada presente en el Juventus Stadium le hizo saber que es persona non grata en su suelo.

Con abucheos y silbidos masivos, la afición bianconera recibió a Juan Guillermo, que enfrentó por primera vez a su exequipo desde que firmó por el conjunto de Milán. Por medio de un video publicado en redes sociales, el periodista Andrea Bargione captó el curioso momento:

Así fue la monumental silbada a Cuadrado por parte de los hinchas de la Juventus en el regreso del colombiano a las canchas - crédito @AndreaBargione/X.

La siguiente presentación del Inter en la que Juan Guillermo volvería a acumular minutos de juego podría ser el miércoles 29 de noviembre en el enfrentamiento ante el Benfica por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La contienda se disputará desde las 3:00 p. m., hora colombiana, en el estadio da Luz de Lisboa.