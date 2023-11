Carlos Calero envió sentido mensaje a su madre por la difícil situación de salud que ella padece

Carlos Calero estuvo en Barranquilla por el estado de salud de su madre - crédito @carloscalero29/Instagram

Después de 25 años de carrera frente a las cámaras, Carlos Calero mantiene su relevancia gracias al puesto que obtuvo en Caracol Televisión como presentador de Yo te llamo. Junto a Melina Ramírez, se han convertido en los conductores más vistos durante las noches en los hogares colombianos, según las clasificaciones del reality.

Te puede interesar: Pirry confesó lo que siente tras haber votado por Petro: “En este país no gobierna el Presidente”

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el comunicador, debido a que su madre, Nelly de Calero, está pasando por un momento difícil de salud en los últimos días. Tal fue la magnitud de la situación que el presentador tuvo que viajar de urgencias a Barranquilla para acompañarla en el hospital.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Daniela Álvarez y Daniel Arenas reaparecieron en redes sociales: ahora están más románticos que nunca

Paulina Ceballos, quien es su esposa desde hace más de 25 años, lo acompañó durante el viaje. Sus dos hijos, Sofía y Carlos, también estuvieron presentes en la capital del Atlántico. Las redes sociales fueron testigos de la reunión familiar que se originó debido al quebranto de salud de la mamá del periodista.

La compañera sentimental del famoso host de TV fue la primera en pronunciarse públicamente sobre la salud de su suegra. “En gratitud, oramos por Nelly de Calero, pedimos por su sanidad si es la voluntad de papá Dios en ti confiamos y agarraditos de tu mano siempre”, expresó la mujer en sus redes sociales.

Te puede interesar: Ana Karina Soto reveló conflicto con la directora de un medio por su video íntimo: “Que falta de empatía”

Y agregó que “sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman (Romanos 8:28). Dios está detrás de cada circunstancia. Nunca desestimes nada de lo que pasa en tu vida, el Dios del cielo siempre tiene un buen plan. Mi oración contigo”.

Acto seguido, publicó una foto en la que se ve a Nelly en compañía de su hijo, su nuera y sus nietos. “Rodeada de amor, Nelly Kay, eres una guerrera solo mi gran admiración por ti, aquí está tu familia que te ama”, manifestó Ceballos.

Por su parte, Calero compartió un mensaje breve acompañado de una imagen en la que se le observa dándole un beso en la cabeza a su madre. “Fuerza, ma”, escribió en la historia que fue compartida en las últimas horas en la cuenta de Instagram del presentador.

La mamá de Carlos Calero se encuentra hospitalizada en Barranquilla - crédito @pauceballos19/Instagram

Carlos Calero había estado recientemente en el hospital, pero por su esposa

La familia Calero Ceballos había pasado algunos días en la clínica por un problema que había tenido Paulina en ese momento. En julio, se le diagnosticó con bronquitis y diverticulitis, por lo que tuvieron que llevarla a un centro de salud.

Todo ocurrió durante un viaje a Barranquilla, en el que comenzó a sentirse congestionada y con mucha tos. Rápidamente sintió dificultad para respirar, debilidad y un dolor en la parte baja del estómago. “Siempre será bueno decir cuando no estamos bien, no es debilidad, por el contrario nos hace valientes reconocer que somos humanos”, contó.

“Ni lento ni rápido. En el tiempo perfecto de Dios. Con la fe intacta y rodeada de todo el amor de mi familia, esperando y declarando que este antibiótico sea el que me sane. Todo de tu mano, señor”, comentó ella.

Carlos Calero compartió una historia con su esposa en la que le dedica: "Siempre contigo" - crédito @carloscalero29/Instagram

“Siempre contigo, amor”, expuso su marido en esa ocasión.

En una publicación que publicó en sus plataformas digitales, agradeció a su familia por el apoyo que le brindaron durante su hospitalización.

“Gracias a mi esposo y mis hijos que son mi fuerza y mi motor, de verdad soy muy afortunada de tenerlos. Gracias mami, una vez más tú me agarras de tu mano como siempre lo has hecho. Qué bendición tenerte. Gracias al plan de hospitalización de Colsanitas porque he podido estar en mi casa y gracias a todos los que han estado pendiente de mi recuperación. Con la fe intacta”, aseveró.