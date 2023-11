Air Supply volverá a Colombia en 2024: conozca fecha y precios de boletería

Air Supply tocará sus grandes éxitos en Colombia, una vez más, en 2024 en el Movistar Arena - crédito @airsupplymusic/Instagram

Se continúan sumando nombres al calendario de conciertos en Colombia para 2024, y la oferta ciertamente es amplia en los distintos escenarios que tiene el país para recibir artistas de todos los estilos y niveles de popularidad posibles.

Buena parte de los más destacados estarán en el Movistar Arena de Bogotá, que no conforme con algunos de los shows que le quedan para este 2023 que incluyen a Bunbury, Los Fabulosos Cadillacs o el Road To Primavera con The Cure y Pet Shop Boys, ya tiene confirmados para 2024 nombres como Raphael, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Megadeth y Morrissey, aparte del Suena Vol. 2 que tendrá como acto principal al dúo electrónico The Chainsmokers.

A esta lista ahora se suma Air Supply, que se presentará en dicho escenario el próximo 2 de abril, marcando su regreso a Colombia luego de una gira de cuatro presentaciones que dieron en 1991 que incluyó paradas en Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio. De ese paso por nuestro país trascendió justamente el paso por la capital del Meta, un destino inusual para artistas de ese calibre.

De acuerdo con lo revelado en 2016 por Fernando Pava, director de La Superestación (actualmente emisora web tras su salida del dial en 2005) en una entrevista para Vice; reveló que hubo una persona que falsificó las boletas y por eso solo 100 de 500 personas que asistieron a la presentación pagaron su boleta en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya que lucía prácticamente vacío, y además fue afectado por problemas de sonido. Incluso recordó que en esa oportunidad el Coliseo Cubierto El Campín (antecesor del Movistar Arena) estaba a media capacidad, por lo que el balance de la gira por Colombia arrojó pérdidas para los organizadores.

Ahora, el dúo conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock llegará presentando The Lost In love Experience, gira en la que interpretarán en vivo sus grandes éxitos, como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love, que les permitieron ser uno de los grupos más destacados del panorama musical internacional a fines de los 70 y durante los 80 al punto de superar los 100 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Las boletas para esta presentación pueden adquirirse a través de Tu Boleta, con precios que van desde los 300.000 hasta los 480.000 pesos, aparte del costo adicional por el servicio. La venta de las entradas se dividirá en tres etapas: una para clientes Movistar, que iniciará el miércoles 29 de noviembre a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta el viernes 1 de diciembre. En ese momento se habilitará una segunda fase exclusiva para clientes Aval que se extenderá hasta el domingo 3 de diciembre. A partir de esa fecha se abrirá la venta para todo el público.

De igual modo, la tiquetera confirmó que para este evento “el precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda”, lo que significa que existe la posibilidad de que se aplique la “tarifa dinámica” dependiendo de la demanda que haya por las entradas.

Los australianos se toman Colombia en 2024

Air Supply no es el único acto australiano que pasará por el país el próximo año. Días atrás se confirmó que la agrupación new wave Men At Work pasará por Colombia el próximo 23 de febrero en el teatro Royal Center, presentando sus grandes éxitos como Who Can It Be Now?, Down Under o Overkill por primera vez en el país. Actualmente, el único miembro de la formación original en la formación es el cantante Colin Hay, que luego de la separación del grupo en 2002 y la muerte del teclista y saxofonista Greg Ham en 2012, se quedó con los derechos del nombre y viene girando con varios músicos en vivo desde 2019.

Otros australianos confirmados para presentarse son el dúo de electrónica Nervo, que acompañará a The Chainsmokers en el Suena Vol. 2 el próximo 17 de febrero. Por su parte, en el Festival Estéreo Picnic estará presente el grupo de rock psicodélico King Gizzard & The Lizard Wizard, uno de los más importantes del momento y que buscará saldar su deuda con los colombianos luego de verse obligados a cancelar su presentación en dicho festival en 2022.