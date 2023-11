Hernán Orjuela recordó la anécdota que tuvo en el pasado con Shakira: ¿qué dijo?

El presentador no tenía tiempo porque ya estaba en televisión y llevaba las riendas de una disquera en Colombia - crédito @hernanorjeula/TikTok

El nombre de Hernán Orjuela no es desconocido para los televidentes en Colombia, pues formó parte importante de las filas de Sábados felices. Sin embargo, el presentador decidió tomar nuevos rumbos hacia los Estados Unidos, debido a la falta de ofertas laborales por su edad. Así lo contó a sus seguidores en redes sociales, después de haber formado parte de formatos como Bravíssimo, Día a Día y No me lo cambie.

Aunque el futuro era incierto en territorio norteamericano, su talento le abrió algunas puertas en Miami, por lo que ahora forma parte de la programación de Nuestra Tele Internacional: “… Me volví escritor, tengo un libro que se llama El efecto renovación, soy académico, y director de una fundación”.

Sin embargo, pocos saben que cuando era un gran personaje de la farándula colombiana y gozaba de contactos en el mundo del espectáculo pudo haber sido el mánager de Shakira. Así lo contó el comunicador y ahora escritor en sus redes sociales, al revelar detalles de esta parte de su vida que pocos conocen.

Shakira en sus primeros años en la industria musical. La colombiana grabó "Magia" antes de presentar "Pies descalzos" - crédito Last.fm

Orjuela Buenaventura contó la historia debido a los constantes rumores que circularon en redes sociales y las preguntas que dejaron sus seguidores, en los comentarios de sus publicaciones. De acuerdo con el colombiano, la historia ocurrió cuando trabajó para discos CBS, que en la actualidad es Sony Music.

En uno de sus recorridos como label mánager, haciendo promoción de algunos artistas de la casa disquera, llegó a la ciudad de Barranquilla y, al llegar al hotel, había un señor esperándolo en el lobby. Se trataba del padre de Shakira, el señor William Mebarak, que en los inicios de la carrera de la intérprete de Pies descalzos fue su primer promotor.

“Me contó que su hija era cantautora y me llevó a su casa. Conocí a la niña que en ese entonces tenía 10 añitos y lo primero que me sorprendió fue cuando me mostró un cuaderno de 100 hojas con canciones escritas con su puño y letra”, contó Hernán Orjuela.

Ese día, los padres de la intérprete de temas como Moscas en la casa y Monotonía hablaron con el comunicador, expresándole su deseo de que Shakira tuviera alguien que la guiara en su intento de ascenso a la fama. Sin embargo, Orjuela dijo que era imposible por sus múltiples compromisos en televisión, pero que era evidente que la menor tenía un talento innegable.

La anécdota que tuvo Hernán Orjuela con Shakira, antes de que se convirtiera en una superestrella internacional - crédito @hernanorjuelab/Instagram

Aunque en resumidas cuentas “le dije que no”, aseveró Hernán Orjuela, recordó quién fue el primer en darle la oportunidad a la joven de promover su carrera artística. Incluso, con nostalgia reveló que Shakira tiene un autógrafo del presentador, pero él no logró hacerse a un autógrafo de la que hoy es una de las más grandes cantantes que ha dado la hermosa tierra de Barranquilla.

Los comentarios de los seguidores del presentador no tardaron en aparecer, pues recuerdan que varios medios de comunicación en el país le cerraron las puertas a la artista y hoy se lamentan de no haber creído en su talento. Algunos de los más destacados son: “El bus de las oportunidades solo pasa una vez en la vida, única oportunidad con Shakira”; “todo pasa por algo”; “muchos no creyeron en Shakira”, entre otros.