Gustavo Petro se fue de nuevo contra la Fiscalía: insistió en que dejaron “exportar cocaína” desde Buenaventura

Luego de que se dieran a conocer en las últimas horas una serie de audios que involucrarían al jefe del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, como parte de un entramado criminal para exportar estupefacientes desde uno de los puertos más importantes del país, el presidente de la república, Gustavo Petro, se fue de frente contra la entidad y pidió explicaciones de lo ocurrido.

Según indicó el mandatario, sí existirían pruebas contra ‘Pacho’ Martínez, como le conocen al director de esa ciudad, que lo incluirían en una investigación por usar su manto de poder para favorecer estructuras ilegales. Incluso, cuestionó el proceder de la Fiscalía General de la Nación, acusándola de permitir “exportar cocaína” de forma deliberada.

“Decían que no hay pruebas contra ‘Pacho’, pero aquí presentan hasta grabaciones. ¿Cómo es posible que hayan utilizado la fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente?”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El material probatorio al que hace alusión el primer mandatario es un audio revelado recientemente por el periodista Daniel Coronell en su columna en Cambio, en el que se escucharía la voz del director del CTI en Buenaventura mientras uno de los agentes encubiertos investigados por la Fiscalía comenta que ‘Pacho’ sería pieza clave para que los narcotraficantes pudieran exportar estupefacientes a través del puerto.

En dicha conversación del agente Fabio González con el jefe de investigaciones de Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial, Víctor Manuel Forero, se comentaría de una investigación encubierta adelantada a un criminal de la zona, que señaló a Martínez como el encargado de despejar el puerto marítimo para cargar el material ilícito sin ninguna restricción por parte de las autoridades.

“Cuando empezamos a hablar de Wito, de todo, cuando él me dice lo de Pacho ¿De Buenaventura? Me dice ‘Sí, Buenaventura. Él es el jefe de allá. Fabio, ese man tiene todo. Ese man dice que me saca la gente del puerto’”, se escucha en el audio revelado por el periodista.

Acto seguido, el agente encubierto le reveló a Martínez una nota de voz que sería presuntamente de Pacho Martínez, en el que estaría ofreciendo sus servicios para desplazar un nuevo cargamento. “Q´hubo mijo ¿qué más? ¡Qué milagrazo hermano! Qué bueno saludarlo. No pues yo estoy en Cali ya. Usted me dirá”, se escucha en la conversación.

Incluso, el mismo jefe de investigación Forero reconoció que se trataba de Martínez. “Claro, ese es” se logra escuchar por parte del delegado para la seguridad territorial de la Fiscalía. En los audios, el agente encubierto Fabio González también habría comentado que Pacho sería ampliamente conocido en el mundo del narcotráfico por favorecer su negocio ilícito.

“Y yo le digo, bajo, verifico, con un conocido allá, con uno de un pescadero y apenas le mando eso, me dice (imitando acento del Pacífico) “A mí no me vayas a meter con esa gente”. “No, lo que quiero es saber que ese man trabaja…” “Claro ese man es jefe del CTI, ese man anda con los de la Armada””, se le escucha decir a González.

Entretanto, la Fiscalía maneja otra versión de los hechos. Según dio a conocer la vicefiscal Martha Mancera, que se ha visto involucrada en el escándalo después de que los agentes Pablo Bolaños y Fabio González denunciaran que le hicieron saber a la funcionaria sobre el actuar de Martínez y que no tomó acciones, serían los dos agentes encubiertos los líderes de una organización criminal que exportaba droga desde el puerto marítimo.

“Nos enteramos de que uno de los agentes encubiertos había salido con otros investigadores hacia el Cauca, pero, sorpresa, sin resolución de la Fiscalía para autorizar. Sin que el fiscal supiera que iban a recoger 500 kilos de marihuana para traerlos al Bajo Cauca antioqueño, poder sumar mil kilos y venderlos a otra organización criminal. Por eso fue que ellos no dieron ninguna explicación distinta a decir que su compañero tenía agencia encubierta y que con ocasión de eso lo habían matado”, comentó la funcionaria en entrevista con Semana.

Sin embargo, la Fiscalía dio a conocer en los últimos días que se abrió una investigación formal contra Francisco Javier Martínez Ardila, por su presunta participación en negocios ilícitos aprovechándose de su calidad como director del CTI. En cuanto a los agentes encubiertos Bolaños y González, también pesa una investigación por los delitos de falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir.