Carlos Fernando Galán aceptó invitación de Petro para hablar sobre el futuro del transporte en Bogotá: “Estamos listos”

En un escenario marcado por la necesidad de abordar el creciente déficit en la inversión del sistema de transporte masivo de Bogotá, el presidente Gustavo Petro hizo pública su crítica al actual modelo de financiamiento de TransMilenio. Además, anticipó una conversación inminente con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para discutir estrategias y soluciones a este desafío que impactará directamente en la movilidad de la capital colombiana en 2024, invitación que fue aceptada.

La declaración de Petro se produjo después de que se revelara que el sistema de transporte masivo de Bogotá requerirá un significativo aumento en la inversión del erario público para el 2024. La crítica del presidente al modelo actual de financiamiento puso de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema para garantizar su sostenibilidad y eficiencia.

“En la conversación con el alcalde electo buscaré tratar este tema. Mantengo mi propuesta de una financiación diferente del transporte masivo que no se base en pasajes”, dijo Petro en X.

En respuesta a la invitación al diálogo, Carlos Fernando Galán estaba en el evento ‘Visión 2024: Tendencias Colombia’, una discusión que exploraba los principales desafíos que confronta la nación. En este debate, también participaron sus homólogos de Cali, Alejandro Éder, y de Medellín, Federico Fico Gutiérrez.

Durante su intervención, Galán expresó su disposición a trabajar con el Gobierno nacional a pesar de las diferencias existentes, destacando la importancia de respetar la institucionalidad democrática tanto a nivel local como nacional.

“Nada, Bogotá no vota así, Bogotá no vota como le digan; es crítica y creo que ningún presidente prácticamente ha podido poner un alcalde cercano a la historia”, afirmó Galán.

“Estamos listos a trabajar con el gobierno nacional. Tenemos diferencias, pero estamos listos a hacerlo porque es la responsabilidad que tenemos nosotros y que tiene el Gobierno nacional también de trabajar con nosotros respetar la institucionalidad nacional”.

El alcalde electo se mostró abierto a abordar diversos temas, haciendo énfasis en la necesidad de trabajar de la mano con el Gobierno para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la ciudad. Además, Galán destacó la importancia de discutir temas nacionales que impactan directamente en las ciudades, como la salud, y abogó por una aproximación integral a estas problemáticas.

“El presidente quiere hablar conmigo sobre el tema del transporte público en Bogotá. Estoy listo para ese y a muchos otros temas, obviamente que hay que abordar. Pero quiero mencionar una cosa adicional: yo sí creo que hay muchos temas que se relacionan, digamos, con las discusiones nacionales que nos van a afectar a nosotros directamente como alcaldes. Por ejemplo, la discusión sobre la salud es una discusión que hay que abordar desde el punto de vista del impacto que eso tiene en las ciudades”, dijo Galán en el evento.

Asimismo, después de esta intervención, Fico Gutiérrez mencionó que estaría dispuesto a hablar con el presidente Petro sobre Medellín, a pesar de las divergencias que existen. Hizo hincapié en que, aunque hay diferencias, prefiere abordar las discusiones con argumentos sólidos en lugar de oponerse a las personas.

“Venga, sentémonos a hablar los que estamos acá. Al día de hoy eso no ha ocurrido, y yo sí creo que eso debe ocurrir. Yo estoy listo. Si el presidente Petro me llama, vamos a sentarnos a hablar de Medellín, amos a hablar de proyectos, vamos a hablar de cosas; yo estoy listo. Él es el presidente. Podemos tener diferencias con él, que las tengo. Las tengo porque vuelvo e insisto, porque yo veo el país de una manera diferente a como él la ve. Yo expresé esas ideas en esos debates (compaña presidencial 2022), eso sí, yo nunca he sido irrespetuoso con él, jamás, ni lo seré. A mí siempre me enseñaron en la casa y me decían: ‘duro con los argumentos y suave con las personas’”.