Alina Lozano y Jim Velásquez protagonizaron su primer baile de casados

Las redes sociales estuvieron pendientes del matrimonio de los creadores de contenido que dio de qué hablar - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez finalmente unieron sus vidas en matrimonio, después de más de un año de relación y de recibir diferentes críticas por cuenta de su notable diferencia de edad. La actriz de 54 años y su joven esposo de 24 compartieron con sus seguidores cómo avanzó la relación y cómo fue la llegada al altar, ya que algunos afirmaron que la unión era parte de una estrategia de marketing.

Sin embargo, en la tarde del jueves 23 de noviembre la actriz, recordada por su papel de Dona Nidia en la producción Pedro el escamoso, no ocultó la emoción que le produjo contraer nupcias con el joven creador de contenido. Al evento asistieron personalidades de la farándula digital como Epa Colombia y Yina Calderón, que contrario a lo que se dijo lograron mantener un buen comportamiento.

La pareja de influenciadores invitó a sus fans a ser parte de los invitados de su boda - crédito lozanoalina / Instagram

A través de sus redes sociales, la pareja de creadores de contenido conocida por su trabajo en redes sociales, han compartido los diferentes momentos que vivieron durante la ceremonia de matrimonio. Por eso, sorprendieron con la publicación de un video, en el que se les observa caminando directo a la pista de baile, desbordando cariño y generando diferentes emociones entre sus seguidores.

Ya en la pista, la pareja comienza a bailar y se puede observar cómo se funden en un beso al compás de la música, siendo uno de los elementos tradicionales y más esperados en cualquier boda. Alina Lozano y Jim Velázquez eligieron una melodía romántica para el momento, la cual resonó con los asistentes mientras los dos actores se movían al ritmo de la música.

La publicación recibió múltiples comentarios positivos de los usuarios, quienes enviaban felicitaciones y buenos deseos a la pareja, ya que el joven creador de contenido la replicó en su cuenta de TikTok y conmovió a más de uno con el amor que demostró a su ahora esposa.

El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez fue uno de los eventos más esperados - crédito redes sociales.

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación son: “Es una novela, ya ellos lo dijeron”; “por primera vez a Jim se le ve feliz, haciendo todo tan natural con sus expresiones”; “que envidia, cuántas no quisiéramos encontrar un amor así”; “saben que el amor no tiene edad, que vivan y que disfruten juntos ese camino”; “su contenido es actuado, pero su amor no lo es”, entre otros.

Primeros detalles de su nueva vida como esposos

De acuerdo con una entrevista concedida a la revista Vea, los recién casados se irán de luna de miel a Roma, Italia, en donde esperan pasar las fiestas de fin de año. Asimismo, en la conversación con el medio de comunicación, el influencer comentó que todo fue organizado por Alina y fue una sorpresa para Velásquez.

“A los minutos de habernos casado le dije: ‘Amor, nos vamos de luna miel’ y él no entendía en qué momento habíamos planeado eso, pero yo ya lo había dejado listo”, comentó la veterana actriz. Pero esto no fue lo único que reveló la pareja de esposos, pues fruto del trabajo y las ganancias que acumularon en 2023, se podrán dar el gusto de vivir en un exclusivo sector del noroccidente de Bogotá.

La pareja se irá de luna de miel por Italia y a su regreso vivirán en un apartamento ubicado cerca del centro comercial Parque La Colina - crédito @lozanoalina/Instagram

El inmueble está ubicado cerca del centro comercial Parque de La Colina, un residencial sector al norte de Bogotá, y que oficialmente será su nido de amor. Este detalle para Alina resultó ser una gran sorpresa, ya que no conoce el inmueble y espera hacerlo cuanto antes.