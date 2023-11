Servicios de salud están al borde del colapso en Medellín: urgencias tiene ocupación de más del 100%

No utilice pólvora: Las autoridades hacen un llamado a evitar el uso de pólvora para aquellos que no sean profesionales o cuenten con autorización, reglamentación consignada en la Ley 670 de 2001, que regula tanto el uso como la comercialización de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales, prohibiendo su venta a menores de edad y su utilización en lugares no autorizados.