Shakira no pagaría sola: Piqué también será investigado por la justicia española por evasión de impuestos

El empresario y presidente de la Kings League tendrá que enfrentar a la justicia española - crédito Infobae

Todos los reflectores están puestos sobre Shakira una vez más. Tras llegar a un acuerdo con la justicia española en su proceso por evasión de impuestos, la colombiana pagó una multa de USD 7.978.352, que equivalen a más de $32.000.000.000, lo que representó un duro golpe en la imagen y en las arcas de la barranquillera, a pesar de su riqueza.

A pesar de ese duro momento, parece que no tendrá que pasar sola por el problema con el fisco español, porque la justicia española ya alista todo para iniciar un proceso de investigaciones en contra de su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué.

De acuerdo a lo que la revista People pudo establecer, las autoridades del país europeo están vigilando de cerca si Kosmos, la empresa del ex defensa del FC Barcelona, ha sido irregular en el pago de sus impuestos, específicamente el IVA. Las dudas llegan por la consecución del contrato para que la Supercopa de España se jugara en Medio Oriente.

Por otro lado, el periódico El Mundo anticipó que la Agencia Tributaria está siguiéndole el paso a los posibles pagos de Arabia Saudí al empresario por expresa solicitud de la Real Federación Española de Fútbol. De confirmarse, el pago que el exdeportista deberá hacer a Hacienda superará los 840.000 euros por cada edición de la competencia que se haya llevado a cabo.

La artista colombiana Shakira, con un traje rosado, llegó a una corte en Barcelona, España, el lunes 20 de noviembre de 2023 - crédito Emilio Morenatti/AP

Ya el abogado de Shakira, Pau Molins, había criticado el proceso contra su defendida. Molins indicó al medio RAC1 que si la intérprete de Ojos así no hubiese sido residente en Cataluña, España, se hubiera liberado de tres delitos de los seis que le fueron imputados: “Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles (...) Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te lleve a Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio“.

Su abogado dio contundentes declaraciones al respecto. “El enamoramiento (de Piqué) le ha costado $120 millones de euros”, dijo la defensa de la colombiana para el medio catalán RAC1; además, indicó en tono de sátira que si hubiera tenido una relación con el defensa central de Sevilla FC, Sergio Ramos, “le hubiera costado mucho menos dinero”.

Asimismo, Jordi Martin aseguró en su programa que la artista se sentía “devastada y molesta” por el tratamiento que le habían dado a su caso.

Gerard Piqué, ex de Shakira, podría afrontar una millonaria deuda por evasión - crédito Gerard Piqué

“Shakira está mal y devastada… Nunca una imagen de un pacto con Hacienda, reconociendo los hechos de ningún famoso o no, había sido grabada y mucho menos mandada desde la Fiscalía a todos los medios de comunicación para humillarla y exponerla ante el mundo”, considerando que a otras personalidades (en su mayoría hombres) no han sido expuestas.

“Yo creo que una multa de casi ocho millones ya es suficiente, como para tener que hacerle esa humillación pública y de exponerla. Considero que la Fiscalía se ha pasado”, manifestó el comunicador.

No obstante, el paparazi no fue el único en defensa de la cantante. “De eso se trataba, de humillarla, pero en la vida todo se devuelve”; “son una mafia y no soportan que les toquen a uno de los suyos, pero ella es fuerte”; “le han hecho tantas cosas a Shakira, pero sabemos que no las devuelve por su paz”, entre otros, fueron los comentarios de los seguidores.