Jarlan Barrera es inmaduro y no tiene condiciones para ser refuerzo en la Liga Betplay, según ídolo del Junior

Jarlan Barrera no fue inscrito por Atlético Nacional, pese a tener contrato, para jugar la Liga Betplay en el segundo semestre de 2023 - crédito Atlético Nacional

La temporada 2023 de Atlético Nacional tuvo muchas polémicas que terminaron en la caída de la final en la Liga Betplay ante Millonarios el 24 de junio, uno de los jugadores criticados fue Jarlan Barrera por fallar un penal y no contar con buena condición física para pelear la definición del título.

Te puede interesar: Falleció Américo Montanini, máximo ídolo del Atlético Bucaramanga

El atacante, que previamente marcó el gol de la clasificación a esa fase frente al Pasto, fue responsabilizado por lo ocurrido en esa serie ante los azules y William Amaral, técnico que reemplazó a Paulo Autuori en julio, decidió que se quedara afuera de los 35 inscritos para el segundo semestre de 2023.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Después de Beckham, ahora llega Neymar a buscar el aval de Alberto Gamero en Millonarios FC

Desde entonces, no se conoce mucho sobre Jarlan, pese a que tiene contrato con Nacional y sigue entrenando, pero un ídolo del Junior de Barranquilla que compartió equipo y salió campeón con el deportista, lo criticó fuertemente por su falta de madurez y estado físico para volver a algún club en Colombia.

“Si madura…”

Jarlan Barrera es uno de los jugadores más criticados en el fútbol colombiano por diversas hinchadas, una de esas es la de Junior porque el futbolista, en varias ocasiones, despreció su paso por el cuadro barranquillero y que se sentía más contento con Atlético Nacional.

Te puede interesar: Jaime De la Pava sobre la expulsión de Luis “El chino” Sandoval: “Nos puso el juego muy complejo”

Sebastián Viera, exportero e ídolo de los Tiburones, habló para El Vbar Caracol sobre el futbolista y dejó claro que tiene dos problemas para volver a la actividad profesional, uno es el estado físico porque, debido al tiempo afuera de las canchas, no estaría bien.

“Jarlan estando bien es refuerzo. Pero si cuando jugaba tenía problemas de peso, no quiero imaginar ahora. Igualmente, la calidad que tiene es buena. Por eso digo, estando bien físicamente, es refuerzo”, dijo el exportero que trabaja actualmente con el Atlético Huila como directivo.

Sin embargo, para Viera, el peor defecto de Jarlan Barrera es que no ha madurado con el paso de los años, eso le costó que actualmente no fuera inscrito y ahora tenga que buscar un nuevo equipo para 2024 porque los Verdolagas no lo tendrán en cuenta.

“El problema no es el equipo al que vaya a ir, el problema es él. Si madura y se concientiza en que el problema lo tiene él y no los demás, ahí sí podrá salir adelante por las condiciones técnicas que tiene. Falta ver como está en la parte mental, pero si reflexionó y se dedica ahora a corregir los errores que cometió, ahí sí podrá resurgir sin complicaciones”, afirmó.

Bucaramanga llegaría a salvarlo

Aunque las críticas de Sebastián Viera dejan muy mal parado a Jarlan Barrera para el mercado de fichajes, en dicha emisora afirmaron que el Atlético Bucaramanga se encontraría muy interesado en contratar al futbolista para la temporada 2024, aunque no se tiene más información.

El cuadro santandereano, que contrataría como técnico a Rafael Dudamel, le daría una oportunidad al barranquillero debido a su experiencia no solo en Nacional, en el que suma tres títulos, sino en Rosario Central y Junior, este último fue su primer conjunto como profesional.

Sin embargo, queda pendiente el estado físico de Jarlan para que tenga el aval de los Leopardos, sumado a que no puede caer en problemas de indisciplina porque la afición no perdonará otro fichaje fallido como el de Teófilo Gutiérrez en el primer semestre de 2023.

Por otro lado, Bucaramanga tendría muy cerca a Iván Rojas, uno de los volantes que salió de Santa Fe en noviembre, se despidió de la institución y faltarían los exámenes médicos y firma para vestirse con la camiseta amarilla, según el periodista Felipe Sierra.