El fuerte conflicto que enfrentaría Shakira con Montserrat Bernabéu: “Hay maldad”

Shakira enfrentaría un nuevo problema con Montserrat Bernabéu después del lío con la Hacienda española, pero la colombiana saldría bien librada - crédito Jean Catuffe/Getty Images

Shakira no termina de librarse de los líos que le dejó su estadía en España con la Hacienda de este país, para ya estar envuelta en otra polémica. En esta oportunidad, la directamente involucrada sería Montserrat Bernabéu, exsuegra de la colombiana y madre del exfutbolista catalán.

De acuerdo con diferentes versiones que circulan en medios de comunicación internacional, la abuela de Milan y Sasha podría estar planeando un ataque en contra de su madre. Cabe recordar que los enfrentamientos han sido constantes, pues la intérprete de Music Sessions #53 les habría prohibido a los niños decirle “abuela” a Bernabéu.

Niño Prodigio vaticinó hace dos años que Shakira tendría problemas con Hacienda española y que tendría que pagar una millonaria suma de dinero - crédito Telemundo 52

Recientemente, el astrólogo y vidente conocido como El Niño Prodigio lanzó unas contundentes predicciones a través de la lectura de cartas en la que vislumbró ataques de parte de la madre de su expareja. De acuerdo con este especialista en temas astrológicos, la cantante estaría agotada de los enfrentamientos con la familia Piqué, pero conseguirá la felicidad “en el amor”.

En medio de su aparición en el programa Hoy Día de la cadena televisiva estadounidense Telemundo, entre risas aseguró que la barranquillera tendría que contratarlo, pues “todo lo que yo le he dicho le ha salido al pie de la letra”. Esto debido a que hace dos años, su premonición decía que tendría que pagar una fuerte suma de dinero por el delito de fraude fiscal del que era acusada.

Pero, cuando pone su primera carta sobre la mesa, afirmó que “se siente muy cansada, fatigada […] Miren ¡Felicidad en el amor! Eso me gusta. Mi amor, paga todo lo que tenga que pagar porque vas a estar feliz en el amor […] Viene ese acercamiento, especialmente con su familia, con sus hijos, y yo veo que ella va a salir y la van a querer enredar”, agregó el vidente.

Shakira alcanzó un acuerdo de último momento para evitar el riesgo de ir a prisión en el primer día de su juicio por fraude fiscal en Barcelona - crédito AP/Emilio Morenatti

En medio de la conversación con el programa de variedades de Telemundo, el vidente dominicano recordó que antes de que comenzara el boom que fue la separación entre Shakira y Gerard Piqué, advirtió sobre los “enredos” en los que Montserrat querría involucrar a la artista: “La quieren enredar porque hay maldad detrás de una mujer y yo voy a decir que es ¡la suegra!”.

Finalmente, El Niño Prodigio lanzó una advertencia —importante— para la colombiana, pues le dijo que no era necesario hacer de enemigos, por lo que al momento en que se presente un reencuentro con Bernabéu, la idea es abrazarla porque “hay que matarle con dulzura”.

El dardo en contra de Montserrat y cómo se defendió

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y con la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura…”, así comenzaban los dardos en contra de la madre de Piqué y abuela de Milan y Sasha.

Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, es duramente criticada por un gesto de prepotencia que habría tenido con Nidia Ripoll, madre de Shakira - crédito redes sociales

Aunque las pullas en contra de la prestigiosa médico solamente se dieron en este tema y por el que Bernabéu guardó silencio por meses, en abril de 2023 la mujer habló con el periodista Ricard Ustrell, presentador del programa catalán Col-lapse de la cadena TV3.

“Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar”, empezó diciendo la madre de Gerard Piqué al presentador para dejar claro que no estaba interesada en decir algo que expusiera aún más lo que ha pasado. “Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer”, añadió y concluyó asegurando que “de mi vida privada solo hablo con mi entorno”.