Este es el mejor equipo de Colombia, según Willington Ortiz: “Duélale a quien le duela”

Willington Ortiz volvió a Millonarios en noviembre de 2023 para trabajar como ojeador en las divisiones inferiores - crédito Captura de video Millonarios FC

La temporada 2023 para Millonarios ha sido de las mejores en lo que va del siglo XXI, ya que logró la estrella 16 en la Liga Betplay ante Atlético Nacional, equipo al que enfrentará en la final de la Copa Colombia el 23 de noviembre y también tiene opción de ser campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre.

Sumado a eso, el proceso comandado por el técnico Alberto Gamero rindió frutos desde 2022 con el título de Copa Betplay, cuatro finales disputadas y acompañado de figuras en la institución como Arnoldo Iguarán, Cerveleón Cuesta y recientemente Willington Ortiz.

El Viejo Willy, uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano y que pasó por Millonarios, Deportivo Cali y América, dio a conocer el equipo que considera el mejor en el país por su historia, nómina y cuerpo técnico, además de mostrar sus primeras impresiones al trabajar con los azules.

“Seguirá siendo el mejor club de Colombia”

Willington Ortiz es considerado como uno de los futbolistas más relevantes en la historia de Colombia porque brilló en una época que el país no tenía mucha figuración internacional, pero el exjugador tumaqueño dio de qué hablar por su desempeño en Millonarios, América, Cali y la Tricolor.

En charla con el canal de Streaming de los Embajadores, el exfutbolista aseguró que se esforzará mucho en las divisiones inferiores del club porque el cuadro azul es el conjunto más importante en todo el país, por encima de Atlético Nacional, que es el más ganador, con 17 ligas, y elegirá a los jóvenes con mejores condiciones para la nómina de Gamero.

Willington Ortiz empezó su trabajo en Millonarios al mismo tiempo que Carlos Giraldo (izquierda), nuevo asistente técnico en el equipo sub-20 - crédito @carlosgiraldodt/Instagram

“Quiero aportarle al club del que yo soy hincha y darle toda mi experiencia a los jóvenes que llegan a Millonarios porque la idea es que el que llegue aquí es porque es el mejor, aquí tienen que estar los mejores, tanto como jugadores, como cuerpo técnico, como directivos porque Millonarios seguirá siendo el mejor club de Colombia, duélale a quien le duela”, dijo.

“Tengo algo para devolverle a las nuevas generaciones”

Respecto a su llegada a Millonarios, Willington Ortiz le agradeció a Gustavo Serpa, máximo accionista, y al gerente deportivo Ricardo Pitirri Salazar porque se siente muy contento de volver al club tras su paso entre 1971 y 1978: “Mi esposa me dice que me ve otra cara ahora, que cambié el semblante y estoy feliz. La vida conmigo ha sido muy benévola y los sueños que he tenido tanto de niño como de adulto se han cumplido”.

“Tengo un amor por Millonarios porque desde muy niño cuando estaba en Tumaco el equipo que siempre escuchaba que ganaba era de Millonarios. Uno era hincha del equipo que gana y desde niño siempre tuve ese amor por Millonarios”, añadió.

Willington Ortiz acompañado por Alejandro Brand y Jaime Morón, con los que ganó la Liga de 1971 - crédito Colprensa

El Viejo Willy finalizó diciendo que su objetivo en el cuadro Embajador será enseñarle a los juveniles todo lo que aprendió en su etapa como futbolistas, sus éxitos e influencia con el paso de los años en el campo deportivo: “Yo considero que los años que he pasado jugando, entrenando y dirigiendo fútbol han sido importantes durante mi vida y creo que tengo algo para devolverle a las nuevas generaciones todo lo que aprendí. No me puedo ir de este mundo sin aportarle algo a las nuevas generaciones”.

Cabe recordar que Millonarios tiene una de las mejores canteras del país por la aparición de futbolistas en los últimos años como Andrés Gómez, Emerson Rodríguez, Óscar Cortés y los actuales en nómina que son Beckham David Castro, Sander Navarro, Luis Paredes, Sander Navarro, Alex Moreno Paz, entre otros.