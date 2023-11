Nicolás Maduro y lista Clinton serían grandes obstáculos para la posible asociación entre Ecopetrol y Pdvsa

De acuerdo con el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan, el proyecto de asociación entre la estatal colombiana y Pdvsa está pendiente de consulta con los miembros de la entidad - crédito Guillermo Legaria/EFE

El presidente Gustavo Petro no deja de dar sorpresas en relación con el ámbito económico y energético del país. Tras su propuesta de modificar la regla fiscal del país para permitir mayor endeudamiento y más inversión, el mandatario ve probable acuerdo entre Ecopetrol y Pdvsa para explotar gas y crudo de Venezuela.

El anuncio lo hizo el 18 de noviembre tras reunirse con el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas y petróleo en Venezuela”, como parte de un esquema de integración energética entre ambos países, que podría extenderse a Panamá, Ecuador o Brasil, dijo el mandatario.

Por supuesto, lo dicho por el presidente generó todo tipo de críticas por las condiciones del país vecino.

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, exdirector ejecutivo de Ecopetrol, dijo a Infobae Colombia que un eventual acuerdo con Pdvsa le parece una mala idea, pese a que Venezuela es un país petrolero. Advirtió que se dependería mucho de la actitud del Gobierno venezolano y de quienes manejan dicha compañía.

“Me parece una mala idea, no porque sacar petróleo y gas en Venezuela sea mala idea. Eso puede ser muy bueno, porque Venezuela tiene unos campos inmensos subexplotados en este momento, justamente, por la ineptitud del Gobierno y de Pdvsa”, anotó.

Aseguró que a Venezuela se puede ir de la mano de Chevron, Eni o Repsol, todas compañías que tienen exposición a en ese país, y podría tener mucho éxito, pero alertó que asociarse con Pdvsa es riesgoso por la incertidumbre de que pague.

“Pdvsa es una compañía que no necesariamente paga las cuentas, que no es confiable, que cualquier día el presidente Maduro se pone bravo y dice ‘no le paguen Ecopetrol’ y no le pagan. Es una empresa cuyos ejecutivos son militares y no personas que sepan de petróleo, por lo que, pues es una mala idea”, enfatizó el exministro Juan Carlos Echeverry.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y exdirector ejecutivo de Ecopetrol - crédito John Vizcaino/Reuters

Elementos clave para la asociación entre Ecopetrol y Pdvsa

Por su parte, el presidente de Xua Energy, Julio César Vera, dijo a Infobae Colombia que para que esta asociación se dé se deben tener claros varios elementos antes de que realmente Ecopetrol pueda hacer inversiones como tal en ese país por la realidad de las actuales condiciones de Venezuela.

El primer elemento es lo legal por las restricciones internacionales y legales que tiene hoy Venezuela por estar en la lista Clinton.

“Para que una empresa que cotiza en bolsa como Ecopetrol pueda aliarse o asociarse con ellos para desarrollar negocios se tendría que superar esa restricción y no de corto, sino de largo plazo. Si bien es cierto, Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas de las medidas restrictivas sobre Venezuela, pero es una restricción que se levantó apenas por unos meses, entonces, tendría que haber una garantía de que tratándose de negocios de largo plazo se levantaría esa restricción, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo”, precisó.

El segundo elemento, también relacionado con la parte de legal, es que debe haber la garantía desde este punto de vista para que se traduzca en un contrato que tenga deberes, obligaciones y, sobre todo, derechos establecidos.

Según el experto, es necesario que esos derechos deban convertirse en unos recursos y utilidades para la estatal colombiana.

“Se necesita que haya mecanismos claros de que Ecopetrol pueda, en un momento determinado, repatriar esas utilidades a Colombia sin tener dificultades al respecto, que pueda sacar esas utilidades de Venezuela y hacer las partes del patrimonio dentro de Colombia o de que pueda traer los recursos, llámese barriles como tal, que puedan traer desde Venezuela y eso tendría que ser muy claro en un contrato y en un esquema legal que garantice esa estabilidad de inversión”, resaltó.

En tercer lugar, apuntó que cualquier decisión que se tome en esta dirección tiene que responder a criterios técnicos, económicos, financieros, científicos, y, primordialmente, no políticos, es decir, que se debe garantizar que sea un contrato de gana-gana que viabilice una rentabilidad para las partes, pero que esté basado en esos criterios y no en un criterio político.

“Que no dependa del criterio político para la sostenibilidad y eficiencia del negocio quiere decir que no puede hacer que mañana amanece el señor que esté allá, independientemente de como se llame, molesto con Colombia y se termine tirando al traste esa posibilidad de inversión que esté desarrollando la estatal colombiana”, insistió.

Recordó que eso ya pasó con otras actividades en el pasado y lo que sucedería es que Ecopetrol termina gastando unos recursos, ya que no hay una garantía de estabilidad en los procesos por la situación política que va desde temas gruesos hasta una simple rabieta del mandatario de turno, lo que termina echando al traste esa posibilidad y eso no le sirve a nadie.

El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, advirtió que no se puede desinvertir en Colombia, para invertir en otro país - crédito Colprensa

Rentabilidad de inversiones

Como cuarto y último elemento, el presidente de Xua Energy, Julio César Vera, aseguró que cualquier inversión que haga la estatal petrolera tiene que ser comparada con inversiones de características similares o de rentabilidades similares que la empresa puede hacer en Colombia.

Al respecto, como ejemplo, dijo que si se va a hacer una inversión en Venezuela que le va a traer a Colombia una renta similar a la que significa hacer una inversión en el offshore, o en el pie de monte o en proyectos de recobro mejorado de campos de crudo pesado o en el desarrollo de cuencas tan importantes como en el valle inferior del Magdalena, que para Ecopetrol pueden ser igual de rentables , hacerlas en Colombia sería mucho mejor que hacerlas en Venezuela, no solo por el tema de rentabilidad económica como tal, sino por supuesto por lo que eso significa en seguridad y soberanía energética, que es el activo principal.

Además, por lo que significa el material desarrollo regional en materia de crecimiento económico para el país y en relación, por supuesto, de valor agregado como tal, y ahí hay un elemento fundamental y adicional, que es la empleabilidad, lo que puede significar en materia de empleos, de hacer inversiones en Colombia versus hacerlas fuera de Colombia para beneficio de los colombianos.