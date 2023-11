Brutal golpiza a un niño de ocho años en colegio de Neiva: la institución se habría “lavado las manos”

Un niño de ocho años fue víctima de una golpiza por parte de siete estudiantes en un colegio de Neiva - crédito Archivo referencial Colprensa

Los casos de matoneo en los colegios han sido recurrentes y de mucha difusión en los últimos años en Colombia, donde las familias han denunciado no solo ataques contra los menores de edad, sean físicos o verbales, sino que en ciertas instituciones no se realiza el acompañamiento a estas situaciones.

Así se denunció en un colegio de Neiva (Huila), donde una mujer aseguró que su hijo, un joven de solo ocho años, fue víctima de una brutal golpiza por parte de sus compañeros en una escuela y los docentes o directivas, al parecer, no hicieron nada para ayudarlo.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia dejó un histórico precedente en 2023 respecto a los casos de bullying o matoneo en Colombia, al condenar a un joven por acosar sexualmente a un compañero de waterpolo en 2012, al considerarlo un delito con consecuencias graves.

“Le pegaron en los testículos”

El 31 de octubre de 2023, el menor de ocho años fue encontrado con múltiples golpes en su cuerpo en una institución de Neiva, fue llevado a un centro de salud y su madre, Sulay Álvarez, denunció que los responsables fueron sus propios compañeros de clase.

“Esto ocurrió en La Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, en la hora del descanso, cuando lo agredieron 7 niños. Le dieron patadas y le pegaron en los testículos, en la cabeza y me lo dejaron con morados en varias partes del cuerpo. Yo lo llevé al médico; tengo ahí la incapacidad que me dieron”, dijo la mujer, citada por Blu Radio.

Según las primeras versiones del hecho, todo habría pasado frente a la oficina del rector de la institución, una de las más prestigiosas en el departamento por sus buenas calificaciones en las pruebas Icfes, pero la ayuda al joven solo fue que una profesora lo hallara en el piso.

“Nadie ayudó a mi hijo”

Como si fuera poco, desde la institución no hubo nadie quien hiciera un acompañamiento al joven después de la golpiza, según la madre de la víctima, y no se sabe si los responsables tuvieron alguna clase de sanción: “El día de la agresión, nadie ayudó a mi hijo, quien fue encontrado por una profesora tirado en un jardín, y hasta la fecha no hemos recibido acompañamiento ni tampoco apoyo psicológico”.

La mujer agregó que, desde el colegio, habrían culpado al joven por la agresión porque, según su denuncia, tenía problemas con sus agresores y eso desencadenó en la pelea, además que señalar un número menor de jóvenes los que atacaron al menor.

“Por el contrario, la directora de curso realizó un documento donde indican que fueron solo cuatro quienes agredieron a mi hijo y donde además justifican que esta agresión se originó como respuesta a algunos problemas que la víctima había tenido con algunos de los estudiantes involucrados”, dijo.

Finalmente, Sulay Álvarez pidió que el colegio no vulnere los derechos de su hijo, tomen cartas en la situación y puedan sancionar a los responsables: “Tras de que no hicieron nada el día que agredieron a mi hijo, no le brindaron acompañamiento alguno, por el contrario, realizaron un documento donde no dan la información verdadera de cuántos niños fueron, escudándose incluso en el compartimiento que había tenido mi hijo con dos de los siete estudiantes”.

Por otro lado, el medio Alerta Tolima aseguró que la mujer afirmó que el niño de ocho años tuvo faltas de convivencia en el colegio, producto de los problemas con sus agresores, y de ahí los inconvenientes que el colegio indicó en el mencionado documento.