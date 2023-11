Yina Calderón será una de las invitadas a la boda de Alina Lozano: le hará tremenda despedida de soltera

La empresaria contó que quería encargarse de hacerle una gran fiesta de despedida de soltera a la actriz y generó reacciones entre los internautas - crédito @rastreandofamosos / Instagram

Yina Calderón es una de las personalidades que día tras día da de qué hablar en las redes sociales siempre que expresa su punto de vista al referirse a otras figuras, también muy reconocidas, en el mundo de la farándula colombiana.

En esta ocasión se refirió al matrimonio de la polémica pareja conformada por la actriz Alina Lozano y Jim Velásquez, un joven creador de contenido digital, cuya relación ha sido bastante criticada debido a la evidente diferencia de edades que hay entre los dos.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de fajas contó que el par de celebridades que están a punto de contraer nupcias, al parecer, ya le habrían pasado la invitación a las personas que los acompañarán a sellar su vínculo amoroso en una ceremonia oficial. Esto, teniendo en cuenta que, en septiembre de 2023, Alina y Jim llevaron a cabo una ceremonia simbólica en Cartagena, casándose frente al mar.

De tal manera, Yina sería una de las invitadas a este evento que ha estado en boca de todos los colombianos. Mediante una dinámica en sus redes, la también Dj, confirmó que tanto ella como sus familiares (”las Calderón”) estarán presentes en la boda, misma de la que hasta el momento se desconoce fecha y lugar.

La actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velázquez invitaron a Yina Calderón a su matrimonio - crédito @jimvelasquezoficial / Instagram

Además de esto, Yina confesó que quiere ser la encargada de organizar a su estilo la fiesta de despedida de soltera de la actriz, recordada por su personaje de Doña Nidia en la primera versión de la novela Pedro, el escamoso.

Una despedida de soltera “al estilo Yina Calderón”

En el mismo clip, la creadora de contenido y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele, señaló que por ahora lo único asegurado es su asistencia al evento. No obstante, se ofreció a ser la organizadora de esta tradicional celebración que precede un matrimonio; aún así soltó algunos detalles de lo que podría ser la reunión en la que seguramente estarán solo mujeres.

Yina señaló que una decisión tan importante como lo es contraer nupcias era algo difícil y no puede pasar desapercibido, indicando que “hay que hacerle una despedida como es, con hombres y ‘coctelazos’”; además de asegurar que pese a que no tiene mucha confianza con la actriz bogotana, sí desea realizar los preparativos para despedir su soltería.

Yina Calderón quiere encargarse de organizar la despedida de soltera de Alina Lozano, pero no le ha dicho por falta de confianza - crédito redes sociales

“Yo no le tengo mucha confianza, pero dije, qué tal si yo le organizo una despedida de soltera al estilo Yina Calderón: la emborrachamos y le subimos strippers (bailarines exóticos)... Ustedes que piensan ¿le digo o no?”, contó entre risas la influenciadora.

De igual manera, la empresaria invitó a sus seguidores para que por medio de comentarios en esa misma red social convencieran a Lozano de llevar a cabo dicha celebración. De otro lado, el video de Yina, fue reposteado por Rastreando Famosos, una cuenta especializada en entretenimiento y chismes de la farándula nacional, y los internautas no tardaron en dejar sus opiniones al respecto.

“No, esa mujer no aguanta tu voltaje”; “Pues tal para cual, igual de payasas”; “En serio esa señora se va a casar? Eso no era un parodia?”; " Ay no, ya se les arruinó el matrimonio”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Finalmente, solo queda esperar si realmente Alina Lozano estaría dispuesta a dejar esta típica celebración a cargo de Yina Calderón, ya que hasta el momento la artista, ni Jim Velásquez se han pronunciado al respecto.

Cabe recordar que el nombre de la empresaria ha sido tendencia en estos días y ha generado escandalo, luego de despacharse contra la modelo Laura Tobón, por sacar a relucir el estilo de vida que tienen los influenciadores.