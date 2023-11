Marcela Posada denunció a una actriz que se roba el texto y trata mal a sus colegas y hasta a los directores: “No queremos trabajar con ella”

La actriz de la novela Betty la fea Marcela Posada, reveló que no le agrada trabajar con una colega - crédito archivo de Infobae.

La reconocida actriz del personaje de Sandra Patiño, ‘la Jirafa’, en la novela Yo soy Betty la fea, habló con sus más de cuatrocientos mil seguidores en su cuenta de Instagram sobre una experiencia nada agradable con otra actriz colombiana.

Te puede interesar: Alejandra Borrero aseguró que antes fue un hombre: “Pude ver mis anteriores vidas”

“Les cuento el milagro, pero no el santo. Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores le tenemos pánico. No queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde; Incluso, a los directores los trata pésimo”, reveló Sandra Patiño.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sofía Vergara fue captada nuvamente junto al cirujano Justin Saliman: al parecer la relación va en serio

La actriz de la serie Enfermeras de RCN Televisión contó que los directores de reconocidas novelas no quieren trabajar con esa colega porque su comportamiento es inadecuado: “En algún momento ella se ganó un personaje muy importante en una novela y el director dijo: ‘no, si es con ella, yo no trabajo’ (…) además, es que no solo era la queja de él, también era la gente de vestuario, de maquillaje, a las que más maltrata, porque las trata con groserías”.

Marcela Posada reveló que una actriz colombiana es odiada por ser grosera con sus compañeros y directores de reconocidas novelas - crédito archivo de Infobae.

La actriz que ha participado en grandes producciones como Verdad oculta; El man es Germán; El final del paraíso; La ley del corazón y muchas más, terminó la historia de su colega manifestando que no le dieron el trabajo por su actitud: “Efectivamente, le dijeron a ella ‘chao’, y lo eligieron a él”.

Te puede interesar: Natalia Ramírez, actriz de “Yo soy Betty, la fea”, sufrió accidente: así ha sido su recuperación

Al final del corto clip, Marcela Posada dejó un mensaje a sus fanáticos manifestando: “A veces, es uno mismo el que se termina cerrando las puertas”.

A pesar de que la colombiana no quiso revelar el nombre de su colega, los internautas especularon quién sería la actriz: “Laura Londoño, yo había escuchado”; “Vicky Hernández es directa pero no grosera...y es una excelente persona”; “Debe ser la Carolina Acevedo”; Para mi Martha Isabel Bolaños, ‘La Pupuchurra’, es súper petulante, eso se vio en MasterChef”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

La actriz de conocida por su papel en ‘Betty la fea’ confesó que existe una colega que trata mal a sus compañeros - crédito redes sociales.

La actriz Marcela Posada confesó que por poco se casa con un novio gay

La famosa actriz manizaleña compartió una historia en el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, en la que confesó que estuvo a punto de dar el sí en el altar con una pareja que era homosexual.

“Me comprometí con una pareja que por diversas razones tenía que visitar muchas ciudades por todo el país, con el tiempo me di cuenta que me estaba poniendo los cachos, pues tenía una relación en cada una de esas ciudades a las que iba con frecuencia. pero eso no era todo, después de haber terminado, descubrí que esa persona, aparte de infiel, era gay”, reveló la artista.

Marcela Posada contó porqué está soltera - crédito @losetodocol /Instagram

Posada confesó a principio del 2023 que llevaba 10 años sin pareja debido a que le ha pasado varias situaciones en el amor y por esa razón decidió estar sola: “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando he permitido enamorarme y darme una oportunidad me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.

La actriz de 52 años afirmo que no se mide por el acompañamiento de un hombre en su vida puesto que compartir con su hija y nieta la hace feliz: “Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara, que es mi nieta; mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir”.