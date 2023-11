Por fallas en la red privada de internet, el Ejército Nacional frenó operaciones de inteligencia y contrainteligencia

De acuerdo con el Ejército Nacional, este inconveniente se debe a un cambio de operador de internet tras la finalización del contrato que se encontraba vigente - créditos Andina

De acuerdo con fuentes militares consultadas por El Tiempo, el jueves 9 de noviembre de 2023, el Ejército Nacional ordenó la suspensión de sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

De acuerdo con el medio ya citado, dichas operaciones estarían frenadas por fallas en el servicio de internet dentro de la institución militar.

“Las operaciones de contrainteligencia e inteligencia están paralizadas porque la plataforma o sistema en que los agentes procesan la información no opera porque el servicio está suspendido por contratación”. Esto quiere decir que los miembros del Ejército no podrán acceder al sistema de inteligencia que manejan porque no se habría pagado o actualizado el servicio a la empresa que lo presta.

Uno de los principales problemas con el sistema que maneja el Ejército para el desarrollo de sus operaciones, es que muchos de los militares de inteligencia y contrainteligencia se encuentran por fuera de Bogotá, según relató un alto oficial de la institución a El Tiempo.

Lo anterior supone una dificultad, toda vez que estos no pueden “montar en la plataforma sus reportes o informes, una plataforma que es calificada sensible por los datos que se procesan en la misma; información bajo el logo de “secreto” o de “seguridad nacional”, que no funciona desde hace dos semanas”, puntualizaron.

Según la misma fuente militar, desde el 1 de noviembre de 2023 la plataforma no está en funcionamiento. Esto ha afectado el desarrollo normal de las “operaciones transnacionales”, y el área encargada de la parte administrativa de inteligencia y contrainteligencia “no ha cumplido con el proceso de contratación”, de un nuevo operador del servicio de internet, lo que en su concepto es “absurdo” por la importancia de dichas operaciones.

Adicionalmente, alertaron por un peligro aún mayor: si se mantiene tercerizado el servicio de alojamiento y administración del Sistema Clasificado de Documentos de Inteligencia (SICDI), no se “podrá garantizar la integridad de la información allí consignada”.

La información de inteligencia es clasificada en el sistema a través de Virtual Private Network (VNP) o redes privadas virtuales, que es un sistema privado de conexión remota utilizado por diferentes empresas para garantizar la seguridad de los datos que manejan. Si la conexón de internet para el funcionamiento del sistema, “las unidades no tienen cómo cargar la documentación y gestionar las operaciones”, reiteraron las fuentes a El Tiempo.

“Los agentes no tienen acceso al sistema SICDI y SIGAR, y no hay documentos, lo que los deja sin recursos y sin recursos no hay operaciones”, concluyeron.

Una fuente consultada por El Tiempo aseguró que el Ejército se comunicó con los militares que hacen parte de las unidades de inteligencia y contrainteligencia para que fueran "previendo la cancelación de las operaciones a desarollar este mes"

La respuesta oficial del Ejército Nacional frente a esta situación fue emitida a través de un comunicado a la opinión pública en el que aseguraron que todo se debe a un cambio de operador de internet tras la finalización del contrato que se encontraba vigente.

Según la institución militar, cuentan con sistemas alternos para garantizar la continuidad de las operaciones: “Para garantizar la continuidad y el desarrollo de los procesos y operaciones de inteligencia y contrainteligencia contamos con sistemas alternos seguros para mantener la comunicación entre las diferentes unidades a nivel nacional”.

Agregó: “Estos mecanismos se encuentran avalados mediante certificación ISO 27001, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por Icontec. Finalmente, vale la pena precisar que, a través de los canales militares que corresponden, se informó al personal explicando las medidas de coordinación, y en ningún caso se hizo mención a que estaba en riesgo el planeamiento y la ejecución de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, porque esta contingencia no las afecta”.

Pese a lo dicho por el Ejército en el comunicado, la fuente consultada por El Tiempo aseguró que el contrato del servicio de red privada lo maneja directamente el Batallón de Apoyo y Servicios para la Inteligencia, la cual, el miércoles 8 de noviembre, a través de un programa de radio comunicó a los militares que hacen parte de las unidades de inteligencia y contrainteligencia que fueran “previendo la cancelación de las operaciones a desarrollar este mes”.