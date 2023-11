La razón detrás de la mala presentación de Shakira de Yo me llamo involucraría al imitador de Elvis Crespo: “no es excusa”

La doble de Shakira ha sido una de las favoritas del público - crédito Yo me llamo/Caracol Televisión

Noche tras noche algunos de los participantes de Yo me llamo se han ido ganando el corazón de la audiencia. El parecido que tienen con los artistas originales o la actitud humilde que han mostrado tener pese al talento que guardan han sido dos de los motivos más destacados entre el público a través de las redes sociales.

Ese es el caso de la doble de Shakira, quien ha sorprendido por su similitud en el tono de voz y capacidad interpretativa que guarda con la barranquillera. Tanto ha sido el impacto de su aparición en pantalla que la mismísima cantante de Ojos así o Waka Waka se refirió a ella.

Andrea Correa, imitadora de Shakira en Yo me llamo, fue criticada por los jueces, pero hubo un drama detrás de su compleja presentación -crédito @yomellamoshakira_2023/Instagram

“Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora, que es simplemente espectacular. Y a todo el equipo de Yo me llamo”, expresó la atlanticense acerca de su doble chilena. Asimismo, la participante del reality mostró su emoción por ser reposteada.

“Ya me reposteó, eso para mí fue mágico, y ahora ahí saludándome, con nombre y todo. De verdad que eres una mujer ejemplar, por algo yo siento que me inspiro mucho cada vez en mejorar, en lograr una imitación respetuosa hacia ti porque tu trabajo es admirable”, respondió la concursante en Día a día.

De esta manera, ha logrado tener varias de las mejores presentaciones del formato en esta temporada. Fue de las primeras consideras por Symphony para otorgar los premios que hay por noche. “Hubo tres artistas que estuvieron por encima del promedio: Shakira, Gilberto Santa Rosa y Alejandro Fernández fueron los mejores. El que menos desafinó fue Alejandro Fernández, la más aplaudida fue Shakira y el más estable fue Gilberto. Si hacemos un balance entre su evolución y el color de su voz, el parecido físico y su desempeño vocal, el mejor de la noche es Gilberto Santa Rosa”, dijo la IA en su momento.

Sin embargo, en la última noche no tuvo un buen show. Cantando Monotonía, la artista se distanció mucho del nivel al que había acostumbrado a los jurados. Amparo Grisales se mostró sorprendida en extremo por lo que ocurrió en el escenario, preocupándose por la integridad de Andrea.

“Esta es la peor presentación desde que te presentaste. (...) Desafinaste mil veces, la voz en un comienzo perdió el color. (...) Nunca te había visto así, ¿qué te pasa?”, cuestionó la actriz manizaleña después de notar un decrecimiento en la doble de Shakira.

Como respuesta, pero sin tratar de justificarse, Correa indicó que “a él le pasó algo grave, pero no es excusa, su madre falleció”, refiriéndose a la pérdida familiar por la que acaba de atravesar su pareja, quien fue eliminado del programa hace algunos episodios.

El beso entre Shakira y Elvis Crespo de Yo me llamo sorprendió a todos - crédito captura de pantalla del canal Caracol

Pese a que el remedador del intérprete de merengue neoyorquino ya salió de la competición, la austral aseguró que su noviazgo todavía sigue en firme. “¿Ya saben esta canción para quién es?, me recuerda mucho a él. Sí, seguimos juntos, pero esta canción es en agradecimiento y de que lo extraño, lo extraño mucho”, dijo la imitadora después de cantar Antología en galas pasadas.

Justamente en esa ocasión, la ‘Diva de Colombia’ la felicitó por el buen trabajo que iba haciendo, destacando la importancia que ese sencillo tenía en la trayectoria de ‘Shak’.

“Era cuando ella componía con más poesía, con más juego de palabras, con más profundidad, una cosa romántica, hermosa, y este tema pinta en lienzo de 1.000 colores. Aquí tiene todos los colores, todas las tímbricas de Shakira. Entonces va desde la niña mimosa, hasta la nasal, hasta la engolada, juega con todos esos malabares, como juega con la voz, con las melismas, con el vibrato, con los quiebres, con el gallito, entonces es impresionante como lo haces tú. Me encanta verte ese look, cuando era la Shakira de la época que a mí me gustaba, así que te felicito”, dijo la actriz.