Festival Estereo Picnic 2024 cambiaría de sede: esto es lo que se sabe

El Festival Estereo Picnic podría mudarse del Campo de Golf Briceño para su edición de 2024 a un lugar todavía por confirmar - crédito @festereopicnic/Instagram

En la mañana del 7 de noviembre se dio a conocer el cartel de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, que repetirá el formato de la pasada edición con cuatro días de duración.

Con una alineación encabezada por Blink-182, Paramore, Feid, SZA, Sam Smith, Hozier, Placebo, Limp Bizkit y Arcade Fire, el anuncio más allá de algunas quejas por la ausencia de algunos artistas con los que se venía especulando en los meses anteriores como Kendrick Lamar o Lana Del Rey generó un recibimiento principalmente positivo.

Sin embargo, el evento programado para los días 21, 22, 23 y 24 de marzo ha causado inquietud debido a un aspecto que no tardó en convertirse en tema de discusión en las redes sociales: en el cartel difundido, a diferencia de lo ocurrido en ediciones anteriores, no se especifica el lugar donde se llevará a cabo el evento. Dado que no son pocos los que esperan tener la información completa del evento (especialmente aquellos que llegarán desde fuera de Bogotá) para planificar aspectos relacionados con su transporte y hospedaje, esto ha generado inquietud entre el público.

Según reportó la emisora Radioacktiva en su página web, tras consultar con fuertes cercanas a Páramo Presenta, la productora encargada de la organización del Estéreo Picnic, la edición de 2024 no tendría lugar en el Campo de Golf Briceño, como venía siendo habitual. “Los organizadores afirmaron que el Estéreo Picnic no se va a realizar en el sitio donde siempre se hizo”, indicó la fuente, lo que llevó a que los usuarios especularan con la posibilidad de que en esta oportunidad el Estéreo Picnic se mudara al Parque Simón Bolívar, lugar que ya albergó el Festival Cordillera (organizado por la misma productora de eventos) en 2022 y 2023.

Según reportó la emisora, al preguntársele a los organizadores por cuál sería el nuevo escenario del Estéreo Picnic, “ellos por el momento prefieren guardarse la información, solo dicen que será un lugar para vivir el presente y junto a los artistas invitados será una experiencia maravillosa que no se van a arrepentir de vivir”. De este modo, se está pendiente de una confirmación oficial por parte de los organizadores para saber cual escenario recibirá la edición 13 del Estéreo Picnic.

Cabe recordar que el Campo de Golf Briceño albergó las tres últimas ediciones del megafestival, celebradas en 2019, 2022 y 2023, luego de varios años celebrándolo en el Parque Deportivo de Bogotá, en la calle 222 con Autopista Norte. Aunque la intención de cambiar la locación tradicional obedeció a la necesidad de albergar una cantidad de público creciente, hubo críticas del público por las dificultades en el ingreso y la salida al lugar por cuenta de las lluvias y el alto flujo vehicular.

En todo caso, la falta de confirmación de un lugar concreto tiene en vilo a los amantes de la música, pues a la larga es el dato que falta para comenzar a planificar con antelación lo que se ha convertido en una tradición y un infaltable para la oferta de conciertos en Colombia. A esto se le suma que hace falta conocer el cartel por días, con el que la mayoría de los compradores se orientan para optar por comprar un plan para los cuatro días o de solo tres días, por no hablar de los interesados en las entradas individuales.

Estos son los precios de boletería del Festival Estéreo Picnic

Tras agotar toda la etapa de Creyentes (aquellos que compraron su combo de cuatro días sin conocer el cartel) y luego de darse a conocer el cartel, se habilitó la venta de boletas en dos modalidades: la de los cuatro días del evento, o la de aquellos interesados en asistir a tres días, ya sea en localidad general o VIP.

Dividida en tres etapas, los combos de tres días para la localidad general tienen actualmente un costo de $1.055.000, mientras que los combos de cuatro días tienen un valor de $1.247.000. Por su parte, en VIP el combo de cuatro días (el único que se vende para dicha localidad) tiene un costo de $2.894.000.

En todos los casos se debe sumar el valor del servicio al precio de la boleta.