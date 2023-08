Alejandro Gaviria dijo que “Petro es populista y apela a los afectos del pueblo”

El exministro Alejandro Gaviria se refirió al presidente Gustavo Petro como alguien populista - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El exministro de Educación Alejandro Gaviria dio una serie de declaraciones en una entrevista para el periodista Juan Diego Alvira en el espacio noticioso Sin Carreta, que se emite por Canal Uno. En la charla, Gaviria cuenta por qué había decidido ser parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, si durante la campaña lo criticó.

Ante la pregunta que si se había traicionado a sí mismo al aceptar el cargo, Gaviria fue directo y respondió: “Sí, puede ser, incluso, me están dando duro en redes sociales por eso. Pero yo lo hice de buena voluntad, por el país, y eso la gente no lo cree. El presidente me dijo: ‘venga a trabajar, que este es mi programa estrella’, y me pareció difícil decir que no”.

“Yo también tengo un lado soñador, a mí siempre me ha parecido que en la política los diferentes acuerdos parciales entre diferentes partes pueden ser productivos y pueden llevar al cambio social”, afirmó el exministro.

Además, el exministro indicó que ve con preocupación la desfinanciación de las EPS, pese a que en las últimas horas el Gobierno manifestó que giraría 10 billones de pesos adeudados para evitar su cierre.

“La veo con preocupación, por que si pasa lo que algunas de las EPS están diciendo que puede pasar en septiembre u octubre, el gobierno no va a ser capaz con esta entidad que se llama Adres de asumir toda la coordinación y pago del sistema de salud, y eso podría llegar a terminar en una crisis de atención en salud”, explicó el exministro de Educación.

Así mismo, este tema le siguió generando dudas sobre la confianza que sigue perdiendo en el presidente Gustavo Petro porque, para él, “es el fracaso de una idea”.

“Me había dado cuenta desde comienzos de este año del fracaso de una idea, la idea de un gobierno plural y de un gabinete de coalición, la idea de un gabinete en donde podían coexistir diferentes visiones del cambio social”, recordó Alejandro Gaviria.

Y agregó diciendo que: “Esa idea con la que yo entré al gobierno, yo vi que esa no era la idea con la que el presidente Petro iba a gobernar”.

Él también cree que el jefe de Estado es una persona populista y que busca por todos los medios la aceptación de la gente y no de quienes pueden trabajar de la mano de él, sin desconocer que el mandato del pueblo es el que lo puso en el poder.

“Yo creo que el es populista en este sentido, el cree que la labor fundamental de un líder político como el es apelar a ciertos afectos de lo que el considera que es el pueblo”, resaltó el exfuncionario.

Así mismo, también se refirió a la relación laboral que sostenía con la exministra de Salud, Carolina Corcho, con quien tenían diferencias en puntos como el cambio social y del sistema de salud, pero que pese a eso hoy ambos están afuera del gobierno.

“Yo creo que el presidente Petro se dio cuenta que el liderazgo de ella era insuficiente para pasar la reforma a la salud en el Congreso”, dijo Gaviria.

No obstante, no todo lo que el exministro piensa del primer mandatario es malo, él le resalta a Petro que ha respetado la independencia de algunas entidades del Estado. “Hay que reconocerle algo al gobierno en los temas de la estabilidad macroeconómica, el respeto a las reglas fiscales, el respeto a la independencia del Banco de la República, los peores temores que tenían muchos no se han materializado, pero la economía se está frenando en seco”, concluyó Alejandro Gaviria.